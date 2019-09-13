https://static.news.ru/photo/c424602a-d55d-11e9-a92e-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поддержал мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича.

В свободном мире живём, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна, — цитирует Карпина телеканал « 360 ».

Тренер ростовчан добавил, что, слава богу, живём не в Советском Союзе, когда «нельзя было какие-то вещи непонятно почему».

Ученик четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске пришёл в учебное заведение со стрижкой своего кумира — шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Учитель и директор школы сделали ему замечание и вызвали родителей, которым предложили либо сменить причёску, либо забрать его из школы на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что Ибрагимовичу установят памятник при жизни. Статую откроют 8 октября в родном городе спортсмена — шведском Мальмё, писал News.ru.