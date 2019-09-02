Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин второй раз подряд становится лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам месяца по мнению болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер». 

В свою очередь эксперты Российской премьер-лиги отдали свои голоса в пользу Сергея Матвеева из «Краснодара».

В августе подопечные Карпина одержали три победы — над «Крыльями Советов» (1:0), «Рубином» (2:1) и «Локомотивом» (2:1). Команда сыграла вничью с «Уралом» (2:2) и проиграла «Уфе» (0:2).

По итогам восьми туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице. В активе клуба 17 очков.

Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом, писал News.ru.

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