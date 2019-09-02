https://static.news.ru/photo/d5179720-ce29-11e9-92d9-fa163e074e61_660.jpgВалерий КарпинФото: Сергей Булкин/News.ru
Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин второй раз подряд становится лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам месяца по мнению болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер».
В свою очередь эксперты Российской премьер-лиги отдали свои голоса в пользу Сергея Матвеева из «Краснодара».
Валерий Карпин во второй раз подряд признан Лучшим тренером месяца в #РПЛ!