https://static.news.ru/photo/d5179720-ce29-11e9-92d9-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин второй раз подряд становится лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам месяца по мнению болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер».

В свою очередь эксперты Российской премьер-лиги отдали свои голоса в пользу Сергея Матвеева из «Краснодара».

Валерий Карпин во второй раз подряд признан Лучшим тренером месяца в #РПЛ !



Эксперты РПЛ отдали свои голоса за тренера «Краснодара» Сергея Матвеева, болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР проголосовали за Валерия Карпина! #РПЛ #ТренерМесяцаРПЛ #Карпин pic.twitter.com/RyoiO51mho — Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 3, 2019

В августе подопечные Карпина одержали три победы — над «Крыльями Советов» (1:0), «Рубином» (2:1) и «Локомотивом» (2:1). Команда сыграла вничью с «Уралом» (2:2) и проиграла «Уфе» (0:2).

По итогам восьми туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице. В активе клуба 17 очков.

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