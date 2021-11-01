Карпин сказал, кого считает одним из ключевых футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что считает полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева ключевым игроком национальной команды. В связи с этим его отсутствие в ноябрьских матчах рискует стать серьёзной потерей.

По коронавирусу Смолова общались. Это был ложноположительный тест, сейчас уже получил отрицательный. Сегодня должен ещё один получить. Должно быть всё нормально. Кузяев — ключевой игрок, большая потеря для сборной. Держим его в голове, но, скорее всего, он помочь нам не сможет. Если он вдруг успеет восстановиться к матчу с Хорватией, то мы его вызовем, чтобы он нам помог. Но на данный момент это маловероятно, — цитирует Карпина «Чемпионат»

Помимо прочего, Карпин объяснил, почему вызов в национальную команду на ноябрьские матчи получил полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, а не хавбек «Краснодара» Александр Черников. По его словам, ключевым фактором стал опыт и способность играть под давлением.

Ранее Карпин отреагировал на решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отписаться от аккаунта сборной России по футболу в Instagram. По его словам, его не волнует, решит ли игрок вновь следить за национальной команды, и попросил журналистов задать данный вопрос самому спортсмену.