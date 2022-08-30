Карпин: с Терюшковым и его сомнительными заявлениями давно все понятно Карпин раскритиковал слова депутата Терюшкова о переходе Захаряна в «Челси»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Карпин

Высказывания депутата Романа Терюшкова у любого адекватного человека вызывают недоумение, заявил главный тренер сборной России по футболу и клуба «Ростов» Валерий Карпин, передает портал Sports.ru. Ранее депутат назвал футболиста Арсена Захаряна предателем из-за его возможного перехода в лондонский «Челси». Тренер сборной в свою очередь отметил, что если у игрока есть возможность выступать в «солидном чемпионате», то ей надо пользоваться.

С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, нужно уезжать, — сказал Карпин.

Помимо Захаряна, Терюшков упрекал и хоккеиста Александра Овечкина в том, что тот играет в США. По мнению депутата, миллионы россиян согласны, что российской звезде сейчас не стоит выступать в НХЛ.

О вероятном переходе Захаряна в «Челси» 26 августа сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо. По его информации, «аристократы» готовы выложить €15 млн за переход 19-летнего футболиста. В текущем сезоне Захарян вышел на поле в основном составе «Динамо» шесть раз. Он отметился одним голом и двумя результативными передачами.