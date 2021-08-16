Карпин рассказал, в каких взаимоотношениях находится с Дзюбой и Соболевым

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, в каких отношениях находится с нападающими Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым, передаёт «Матч ТВ».

Есть отношения тренер — игрок. Со всеми такие отношения, включая и Артёма Дзюбу. Я не знаю, есть ли ему что сказать или нет. Даже если он ничего не будет говорить, а будет играть, я позову его в команду, — сказал Карпин.

По его словам, если бы Дзюба сейчас играл так, как в мае, то он был бы в сборной. Но в футболе нет «вчера, есть только сегодня». Та же ситуация и с Александром Соболевым, и с Матвеем Сафоновым. Карпин пояснил, что был на тренировке «Краснодара» и со всеми футболистами общался. Звёзд из вратарей надо растить в клубах, а не в сборной, считает он.

Может быть, он сейчас седьмой или восьмой вратарь. Есть ещё в списках Лантрантов, например. Это решение Виталия Витальевича. Он может стать номером 1, но не все же такие вратари, как Игорь Акинфеев, которые довольно рано становятся лучшими, — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз вместе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным озвучили состав на отборочные матчи ЧМ-2022. Игра с Хорватией состоится 1 сентября и станет дебютной для наставника. В число заявленных игроков не вошли нападающий «Зенита» Артём Дзюба и футболист «Спартака» Александр Соболев. Зато среди приглашённых оказался голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов.