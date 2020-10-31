Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком» со счётом 1:0

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0.
Первый тайм был активный минут 30-35 за счёт прессинга. «Спартак» удивил решениями, выходами из обороны после нашего прессинга. Видели какие-то забросы в сторону нападающих. Во втором тайме тоже самое, но мы слишком рано стали удерживать результат. Так играть нельзя. Комментировать удаление Денниса Хаджикадунича не буду, как и другие решения судей, — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.
По его словам, присутствие атакующего полузащитника Романа Ерёменко помогло, однако не стало предопределяющим.
Даже года не прошло, когда в прошлом декабре мы также обыграли «Спартак», хоть и другим составом. Сейчас команда абсолютно новая. Рома давно знает требования, справился здорово. Но его выход не предопределил исход встречи, — добавил специалист.
Он также объяснил выход полузащитника Понтуса Алмквиста с первых минут встречи.
Сравнивать Понтуса с Шомуродовым смысла нет. Он всего неделю потренировался, прошло две тренировки. О сравнении можно говорить после нового года, — утверждает Карпин.
Как писал NEWS.ru, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что поражение от «Ростова» связано с «пустым стадионом». Он выразил надежду, что в следующей игре футболисты преодолеют психологические моменты и «всё будет намного лучше».