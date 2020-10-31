Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком» со счётом 1:0

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции оценил игру своей команды в домашней игре против тульского «Арсенала», в которой клуб из Татарстана победил со счётом 3:1.

По словам наставника, его игроки начали встречу неважно. Игра началась рано, как никогда в этом сезоне, поэтому спортсменам пришлось «переключить тумблер» после 15-й минуты. Тогда казанцы прибавили в скорости, реализовали...