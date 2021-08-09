Карпин признался, когда подумал об уходе из «Ростова»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что подумал об уходе с поста наставника клуба «Ростов» после первой игры Тинькофф — Российская премьер-лига (РПЛ). Слова Карпина приводит ТАСС.

По словам тренера, решение покинуть «Ростов» является по большей части личным. Ранее предполагалось, что Карпин будет совмещать работу в клубе и в национальной сборной.

В большей степени уход из «Ростова» — это моё решение. Оно сложилось после первой игры, мы начали разговаривать об этом. Никто никого не просил остаться, появилась идея, её нужно обдумать, а потом уже принять решение, — сказал Валерий Карпин.

По его признанию, он не обсуждал нюансы работы в сборной со своим предшественником Станиславом Черчесовым, однако поговорил с другим бывшим тренером первой команды страны Леонидом Слуцким.

Обсудили сложности работы при совмещении. Стало ли после ухода проще? Да, физически, — сказал Карпин.

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера сборной РФ по футболу 23 июля. В тот же день в первом матче РПЛ «Ростов» в домашнем матче потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 0:2. Во втором туре 1 августа команда вновь проиграла на своем поле «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 2:4. На следующий день Карпин объявил об уходе.

После двух туров «Ростов» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ.