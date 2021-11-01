Карпин отреагировал на решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, как воспринял решение нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отписаться от аккаунта национальной команды в Instagram. Его слова приводит РИА Новости.

Не понимаю. Мне без разницы, когда он обратно подпишется. Не знаю, у него спросите, — заявил Карпин.

Дзюба дебютировал за сборную России по футболу 11 ноября 2011 года, когда в стартовом составе вышел на матч с командой Греции. Впоследствии Артём провёл за коллектив ещё 54 матча, в которых забил 30 мячей. В списке лучших бомбардиров он делит первое место с бывшим форвардом «Зенита» и «Севильи» Александром Кержаковым.

Ранее Карпин объяснил непопадание Дзюбы в расширенный состав сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. В ноябре команда встретится с Кипром и Хорватией. В случае успеха отечественные футболисты могут напрямую квалифицироваться на мундиаль в Катаре.