Карпин оценил жеребьёвку сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 для национальной команды сложилась довольно удачно, заявил в разговоре с NEWS.ru бывший футболист сборной России Александр Мостовой. Он считает, что было бы намного сложнее, если бы сборная России попала в группу с Италией и Португалией. Подопечным Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 предстоит встретиться с командой Польши.

Думаю, хороший жребий для нас. Когда я увидел, что Португалия и Италия попали в одну группу, я подумал: «Что за ужас происходит?» Две эти классные команды будут бороться за выход...