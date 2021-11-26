Карпин оценил жеребьёвку сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
Тренер сборной России по футболу Карпин остался доволен результатами жеребьёвки на ЧМ-2022
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:46, 26 ноября 2021
Валерий КарпинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 для национальной команды прошла «ни хорошо, ни плохо». По его мнению, за четыре месяца как в составе России, так и у соперников могут произойти изменения. Его слова приводит «Матч ТВ».
Подопечным Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 предстоит встретиться с командой Польши.
Ни плохой ни хороший результат. Нормальный, но могло быть хуже или лучше. Это же только на бумаге. Матчи же будут только через четыре месяца. Всё может поменяться и у нас, и у сборных, против которых нам играть, — сказал Карпин.
Матч между сборными России и Польши состоится 24 марта 2022 года.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 для национальной команды сложилась довольно удачно. Он считает, что было бы намного сложнее, если бы сборная России попала в группу с Италией и Португалией.