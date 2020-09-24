Карпин объяснил вылет «Ростова» из Лиги Европы уровнем РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об итоге матча его команды против «Маккаби» из Хайфы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Дончане проиграли дома (1:2), после чего от России в еврокубках осталось лишь четыре команды.
Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Еврокубки это показывают не первый год, — отметил специалист на послематчевой пресс-конференции.
Карпин добавил, что в «Ростове» не строили планов на выступление в Лиге Европы дальше первого матча, сначала надо было пройти «Маккаби».
Ранее NEWS.ru сообщал, что о никчёмности российского футбола сначала напомнило московское «Динамо». Команда официально открыла еврокубковый сезон для России так, что лучше бы и не открывала. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «бело-голубые» в выездном матче бездарно проиграли тбилисскому «Локомотиву» (1:2).
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