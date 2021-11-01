Карпин объяснил причину невызова Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» прокомментировал непопадание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в состав национальной команды. Форвард не был включён в итоговый список для подготовки к ноябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

Правильно понимаете, что я в итоге не писал Дзюбе, набрал ли он форму. Его отказ не главная причина для невызова. Две последние игры в «Зените» он тоже не играл в старте. Выходов на замену мне недостаточно, — пояснил Карпин.

При этом главный тренер сборной России выразил мнение, что футболисту стоит объявлять о своём отказе от выступления за команду не публично, а в личной беседе с наставником.

Ранее сообщалось, что Дзюба не был включён в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с командами Кипра и Хорватии, которые состоятся в ноябре. Первую игру подопечные Валерия Карпина проведут на своём поле, вторую — на выезде в Загребе.