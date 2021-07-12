Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему решил вызвать в команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который пропустил сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. Его слова приводит ТАСС.

Старт сезона был, какие-то игры не играл, когда играл, играл не лучшим образом в последнее время. Но в матче с «Ахматом» выглядел получше. Но это расширенный список, до сбора по три-четыре матча будет, — сказал Карпин.

О включении Дзюбы в расширенный состав стало известно в понедельник, 20 сентября. В текущем сезоне 33-летний форвард не забил ни одного мяча в семи матчах Российской премьер-лиги.

В октябре России предстоит сыграть со сборными Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября).

19 сентября сообщалось, что Карпин подтвердил факт конфликта с Дзюбой.