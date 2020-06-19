Карпин о матче «Ростова» с «Сочи»: будем болеть за наших детей

https://static.news.ru/photo/9d8fa5a2-b241-11ea-8a38-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» прокомментировал сегодняшний матч «Сочи» — «Ростов».

Карпин рассказал, что вся команда изолирована на базе и никто не выходит из своих комнат.

У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм, — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Футболист «Ростова» подтвердил состав команды на игру с «Сочи», писал NEWS.ru.