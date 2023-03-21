Карпин игнорирует Дзюбу: главное о матчах сборной России с Ираном и Ираком Сборная сыграет впервые в 2023 году и попробует наконец-то победить

Фото: rfs.ru

Поклонники сборной России по футболу переживают тяжелые времена, однако в конце марта им должно стать чуточку веселее. РФС удалось договориться о двух товарищеских матчах с не самыми слабыми командами на свете — Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта). Рассказываем подробнее о составе российской сборной, ее перспективах и ближайших встречах.

Новички подъехали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже приучил к тому, что на каждый сбор приглашается сразу несколько новичков. Мартовские матчи не станут исключением, на этот раз в команду вызваны трое футболистов, которые ранее никогда не привлекались к играм за главную сборную.

Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press Илья Помазун

Тренерский штаб сборной по достоинству оценил игру вратаря «Урала» Ильи Помазуна, который внес огромный вклад в успехи екатеринбургской команды, а также привлек к сборам двоих спартаковцев — защитника Даниила Денисова и Данила Пруцева. Оба имеют опыт выступления за молодежную сборную и в нынешнем сезоне стали твердыми игроками основы красно-белых.

Головина и Миранчука не отпустили из Европы

Поклонники сборной России были в восторге, узнав, что в окончательном списке вызванных на мартовский сбор игроков оказались Александр Головин и Алексей Миранчук. Выступающие за «Монако» и «Торино» соответственно футболисты не были в сборной с ноября 2021 года, ведь после февраля 2022-го Карпин не вызывал главных звезд из Европы на товарищеские матчи из-за сложностей с логистикой.

Но радость болельщиков длилась недолго: спустя пару дней французский и итальянский клубы синхронно отрапортовали о травмах у россиян и их пропуске мартовского сбора. Конечно, и Головин, и Миранчук очень часто получают повреждения, но конкретно в этом случае многие усомнились в правдоподобности информации. Как бы то ни было, Карпину снова придется обойтись без главных звезд.

Почему Джикия и Шунин не сыграют за сборную

С Ираном и Ираком точно не сыграет из-за травмы лидер обороны сборной России — защитник «Спартака» Георгий Джикия. В концовке матча с «Оренбургом» капитан красно-белых ускорился за соперником и резко захромал. В клубе сообщили, что врачи диагностировали игроку повреждение мышц бедра, его возвращение в строй ожидается через три недели.

Не поедет в национальную команду и голкипер «Динамо» Антон Шунин, который повредил подлопаточную мышцу. Однако и без динамовца в российской команде хватает классных вратарей, так что эта потеря не должна фатально сказаться на сборной.

Чем удивили решения Карпина

Фото: rfs.ru Валерий Карпин и 29 футболистов национальной сборной

Всеобщее удивление вызвало отсутствие в окончательном составе форварда ЦСКА Федора Чалова, который в этом году штампует голы и показывает классный футбол. Особенно странно то, что все конкуренты нападающего — Александр Соболев, Константин Тюкавин и Николай Комличенко — выглядят слабее. Сам Чалов не стал делать трагедии из-за случившегося и в воскресенье, 19 марта, заявил, что планирует насладиться тремя выходными.

В списке Карпина не оказалось и Магомеда Оздоева, который летом переехал в турецкий чемпионат и стал одним из ключевых футболистов «Фатих Карагюмрюк». Да, клуб идет на девятом месте, но россиянин выглядит очень уверенно. Он даже забил четыре мяча, что является приличным показателем для опорника. Однако Карпин почему-то проигнорировал легионера.

Гораздо меньше вопросов вызывает игнорирование другого футболиста, поигравшего в Турции — Артема Дзюбы. Форвард перезапускает карьеру в «Локомотиве» и успел огорчить хет-триком «Ростов» Карпина, однако главного тренера сборной этот перфоманс не убедил. Учитывая исторически сложные отношения игрока и специалиста, Карпина не убедят и 10–15 голов Дзюбы в оставшихся встречах РПЛ.

Что известно о сборных Ирака и Ирана

Иран не нуждается в особом представлении. На команду можно было посмотреть на минувшем чемпионате мира, где иранцы едва не вышли из сложнейшей группы с США, Англией и Уэльсом. В этой сборной хватает представителей европейских топ-чемпионатов, но один из лидеров — Сердар Азмун — уже объявил, что пропустит сбор по личным причинам. Что это за причины — экс-футболист «Зенита» не уточнил. Встреча сборных России и Ирана пройдет 23 марта в Тегеране.

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press Сборная Ирана

Ирак — более скромный коллектив, который лишь раз играл на чемпионате мира в 1986 году, однако просто сборной России с ним точно не будет. Да, там нет ни одного мало-мальски известного футболиста, но на Кубке Азии команда регулярно выходит из группы. Да и в рейтинге ФИФА Ирак стоит выше, чем Узбекистан и Таджикистан, с которыми россияне скатали унылые нули прошлой осенью. Особо ценно то, что встреча с Ираком пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге, ведь россияне не играли домашних матчей полтора года. Хочется надеяться, что посещаемость будет ощутимо выше, чем на последних матчах РПЛ.

По понятным причинам сборной России сейчас очень сложно найти соперников по товарищеским матчам. Договориться с европейской командой нереально, лететь в Латинскую Америку или Африку очень долго, дорого и тяжело, так что приходится искать варианты в Азии. Ирак и особенно Иран видятся отличными соперниками в сложившихся условиях.

Прервать нулевую серию

Болельщикам сборной России в грядущих матчах хотелось бы увидеть как минимум хорошую игру своей команды, ведь то, что исполняли россияне во встречах с Таджикистаном и Узбекистаном, вообще не стоит показывать по телевизору. Оба матча завершились со счётом 0:0. Понятно, что победить Иран на выезде будет очень тяжело, но если не выигрывать дома у Ирака, то зачем вообще выходить на поле?

Карпин постоянно твердит, что главной задачей в текущих условиях видит проверку в деле новичков, но не цепляться за баллы для рейтинга ФИФА — непростительная роскошь. К тому же матчи будут показывать по ТВ, кто-то сможет их посетить, так что сборной нужно быть милосерднее к своим болельщикам. Они лишены возможности посмотреть на команду в официальных соревнованиях, поэтому ждут чего-то приличного хотя бы в товарищеских играх.