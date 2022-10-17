Карим Бензема из «Реала» стал обладателем «Золотого мяча»-2022 Карим Бензема из «Реала» стал обладателем «Золотого мяча»-2022

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022, сообщает France Football. Награду форварду вручили 17 октября на церемонии в Париже.

В минувшем сезоне 34-летний француз в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов (в 5-й раз в карьере) и чемпионат Испании (в 4-й раз). Он также стал лучшим бомбардиром обоих турниров. В ЛЧ он забил 15 голов в 12 матчах, в Ла Лиге — 27 мячей в 32 играх.

В общей сложности в сезоне-2021/22 он забил 44 мяча в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Для Бензема этот «Золотой мяч» стал первым в карьере. В августе 2022 года он получил приз лучшему футболиста сезона по версии УЕФА.

14 октября игрок «Брайтона» Энок Мвепу закончил карьеру в 24 года из-за болезни сердца. Проблемы со здоровьем у футболиста появились в прошлом месяце, когда Мвепу участвовал в тренировочных сборах сборной Замбии. Он почувствовал себя плохо, после чего был направлен на прохождение углубленного обследования, которое и выявило опасное заболевание.