Защитник голландского «Витесса» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев заявил, что пока не знает перейдет ли он в «Зенит» (Санкт-Петербург).
В Шотландию поеду игроком «Зенита»? Не знаю, я сконцентрирован на сборной. Вопросы к ним («Зениту» — ред.), — сказал Караваев журналистам.
Сборная России 6 сентября проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии, 9 сентября сыграет в Калининграде с Казахстаном.
Ранее сообщалось, что 24-летний игрок может подписать четырехлетний контракт с «Зенитом». Сам игрок отрицал возможный уход из «Витесса», писал News.ru.