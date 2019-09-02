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Полузащитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер заявил, что после перехода в московское «Динамо» стало удобнее приезжать в национальную команду.

Удобнее стало приезжать в сборную после перехода в российский клуб (смеётся). Думаю, что неважно где играть, важно, как ты выступаешь и проявляешь себя, — сказал Нойштедтер журналистам, игравший ранее в...