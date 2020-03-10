https://static.news.ru/photo/a5de4a0a-62d8-11ea-a2d8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карасёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым будет работать на матче 1/8 финала Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой».

Помощниками Карасёва станут Игорь Демешко, Максим Гаврилин, четвёртый арбитр — Сергей Лапочкин. Ответственным за систему VAR арбитром назначен Виталий Мешков, его ассистентом станет Сергей Иванов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч пройдёт 12 марта на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье без зрителей.

Согласно распоряжению российских властей, после возвращения из Испании все арбитры должны добровольно уйти на 14-дневный карантин.

Ранее стало известно, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» также пройдёт без зрителей из-за коронавируса, писал NEWS.ru.