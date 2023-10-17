Капитана «Спартака» упрекнули в нехватке игрового тонуса Экс-спартаковец Кечинов: Георгию Джикии не хватает игрового тонуса

Защитник сборной России по футболу, капитан московского «Спартака» Георгий Джикия допустил результативную ошибку в товарищеском матче со сборной Кении по причине нехватки игрового тонуса, заявил «Газете.Ru» экс-спартаковец Валерий Кечинов. По его мнению, Джикия во время игры просто не успевает за мячом.

То, что он не в лучшей форме находится, это видно. Была в матче еще пара моментов, где шла передача по центру, а он не успевает к мячу, теряет зону, вынужден догонять, и заметно, что ему не хватает скоростенки. Не в игровом тонусе он на данный момент находится, — высказал мнение ветеран «красно-белых».

При этом, по его словам, проблема защитника — не в психологии и не в физической готовности, так как Джикия постоянно тренируется. Однако эксперт счел, что капитан «Спартака» выбился из игрового ритма.

Товарищеский матч между сборными России и Кении прошел в Турции на стадионе отеля «Титаник Мардан» и завершился ничьей 2:2. В составе африканской команды результаты показали Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). Ворона кенийцев поразили россияне Александр Соболев (8) и Иван Обляков (89).

Ранее известный российский тренер Ринат Билялетдинов признался, что решение о проведении матча на стадионе отеля в Турции вызвало у него удивление. Однако, по его словам, в некоторых гостиницах этой страны есть приличные арены.