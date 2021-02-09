Капитан ЦСКА Акинфеев исполнил желание мальчика из Нового Уренгоя

https://static.news.ru/photo/ff77330a-6ac6-11eb-9a54-96000091f725_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: igor_igor_akinfeev/instagram.com

Капитан московского ЦСКА, бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев помог осуществить мечту мальчика из Нового Уренгоя. Адам Гедугов очень хотел пообщаться с кем-то из известных футболистов, и такая возможность у него появилась.

Юный болельщик признался, что очень любит футбол. И хотя непосредственно беседу мальчика с игроком организовать не удалось, даже видеообращение от Акинфеева стало для него настоящим подарком.

Передаю тебе большой привет. Желаю, чтобы в твоей жизни было побольше позитива и хорошего настроения. Никогда не сдавайся, и тогда всё будет хорошо! — приводит слова футболиста «Ямал-Регион».

Получить привет от звезды российского футбола Адам смог благодаря участию в окружной акции «Ёлка заботы». Он загадал пообщаться с Акинфеевым и с его бывшим одноклубником Александром Головиным, ныне успешно выступающим за «Монако». Удалось ли мальчику пообщаться с Головиным, не уточняется.

Между тем сам Головин остаётся на устах у французского футбольного сообщества после феерического выступления в матче 24-го тура Лиги 1 против «Нима», где он оформил хет-трик и сделал результативную передачу, а его команда победила 4:3. Впрочем, как писал NEWS.ru, Александр призывает не заострять на этом внимание, напоминая, что это была лишь одна игра и впереди ещё много работы.