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Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло призвал сократить зарплаты невакцинированным футболистам. Он считает, что такие игроки наносят вред обществу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отказ от вакцины — это эгоизм. <...> Футболисты, которые не сделали прививку, наносят вред обществу, им надо урезать зарплаты, — сказал Капелло.

По его мнению, вакцинированные легче переносят болезнь и быстрее восстанавливаются.

В итальянском чемпионате (Серия А) один из самых высоких показателей вакцинации в европейском футболе: привились 98% игроков и персонала.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пригрозил отправить Новака Джоковича домой. Такой была реакция политика на сообщения о том, что теннисист получил медотвод от вакцинации против коронавируса и сыграет на Australian Open.