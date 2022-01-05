Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло призвал сократить зарплаты невакцинированным футболистам. Он считает, что такие игроки наносят вред обществу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отказ от вакцины — это эгоизм. <...> Футболисты, которые не сделали прививку, наносят вред обществу, им надо урезать зарплаты, — сказал Капелло.
По его мнению, вакцинированные легче переносят болезнь и быстрее восстанавливаются.
В итальянском чемпионате (Серия А) один из самых высоких показателей вакцинации в европейском футболе: привились 98% игроков и персонала.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пригрозил отправить Новака Джоковича домой. Такой была реакция политика на сообщения о том, что теннисист получил медотвод от вакцинации против коронавируса и сыграет на Australian Open.