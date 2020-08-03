Капелло получил предложение о работе от «Милана»

Итальянский футбольный клуб «Милан» предложил работу 74-летнему тренеру Фабио Капелло.
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Согласно информации издания Milan News, «Милан» хочет нанять специалиста на должность посла клуба. Предварительные переговоры со знаменитым тренером уже состоялись.
За «Милан» Капелло выступал в качестве игрока с 1976 по 1979 год, проведя за клуб 65 матчей и забив четыре гола. Кроме того, он трижды возглавлял «Милан» в качестве главного тренера: в 1987 году, с 1991 по 1996 и в сезоне-1997/1998. Под его руководством команда стала четырёхкратным чемпионом Италии, трёхкратным обладателем Суперкубка Италии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Ранее NEWS.ru писал о том, что известный в прошлом футболист Патрик Клюйверт, ныне работающий директором академии «Барселоны», может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера «сине-гранатовых».
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