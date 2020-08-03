Капелло получил предложение о работе от «Милана»

https://static.news.ru/photo/6e2874f8-d62a-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Фабио Капелло Фото: Aftonbladet/ZUMAPRESS.com?Global Look Press

Итальянский футбольный клуб «Милан» предложил работу 74-летнему тренеру Фабио Капелло.

Об этом сообщает Sport 24, ссылаясь на информированный источник. По его данным, Капелло 3 августа нанёс визит в офис клуба, где провёл около двух часов.

Согласно информации издания Milan News, «Милан» хочет нанять специалиста на должность посла клуба. Предварительные переговоры со знаменитым тренером уже состоялись.

За «Милан» Капелло выступал в качестве игрока с 1976 по 1979 год, проведя за клуб 65 матчей и забив четыре гола. Кроме того, он трижды возглавлял «Милан» в качестве главного тренера: в 1987 году, с 1991 по 1996 и в сезоне-1997/1998. Под его руководством команда стала четырёхкратным чемпионом Италии, трёхкратным обладателем Суперкубка Италии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее NEWS.ru писал о том, что известный в прошлом футболист Патрик Клюйверт, ныне работающий директором академии «Барселоны», может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера «сине-гранатовых».