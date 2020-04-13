Кандидат в президенты «Барселоны» заявил о близком банкротстве клуба

https://static.news.ru/photo/df41b658-7d57-11ea-82c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press

Кандидат в президенты футбольного клуба «Барселона» Виктор Фронт считает, что «сине-гранатовые» находятся под угрозой банкротства.

Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена, — сказал Фронт в интервью Mundo Deportivo.

Он объяснил это тем, что в ближайшем будущем руководству коллектива придётся «заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами».

Ранее NEWS.ru писал, что шесть человек из совета директоров испанского футбольного клуба «Барселона» подали в отставку. Всего их было 19.