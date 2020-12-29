Кандидат в президенты «Барселоны» назвал замену для Кумана

https://static.news.ru/photo/00f3140a-4aac-11eb-9a18-fa163e074e61_660.jpg Виктор Фонт Фото: BorjaNavarroPro/twitter.com

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт назвал имя возможного генерального директора по спорту.

В роли генерального директора по спорту я вижу Хави Эрнандеса. У него есть все необходимые навыки для успешной работы на этой должности, — отметил Фонт, слова которого приводит Marca.

По его словам, Куману необходимо дать почувствовать уверенность. Если у него ничего не получится, то Эрнандес станет тренером в 2021 году.

Известно, что Эрнандес играл за «Барсу» в период с 1998-го по 2015 год. В целом он провёл 767 матчей, забив 85 мячей. Выборы президента клуба пройдут 24 января.

Ранее NEWS.ru писал, что капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

О таком шаге немецкий специалист объявил на пресс-конференции после проигранного гостевого матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3). По словам Джикии, такое решение наставника было очень неожиданным.