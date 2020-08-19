Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт пообещал уволить Кумана

https://static.news.ru/photo/d6b2da72-e20a-11ea-8ba3-fa163e074e61_660.jpg Рональд Куман Фото: Global Look Press

Кандидат в президенты футбольного клуба «Барселона» 46-летний Виктор Фонт заявил, что если выиграет выборы, то назначенный на должность тренера Рональд Куман в сезоне-2021/22 покинет команду.

Он подчеркнул, что его решение не изменится, даже если новый тренер «сине-гранатовых» проведёт отличный сезон.

Кумана нужно поблагодарить за его желание приехать в такое время. Это плохой выбор. Он легенда клуба, но его назначение в клуб без структуры или проекта на будущее — это риск, которого стоит избегать. Он не будет нашим тренером, если мы победим на выборах, — заявил Фонт журналистам AS.

Мужчина также крайне негативно оценил работу президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу. По мнению Фонта, Бартомеу является одним из худших президентов клуба за всю его историю, поскольку «оторван от реальности».

Во время пандемии я предложил ему свою помощь, но он не отвечал на мои сообщения, — рассказал Фонт.

Кандидат на пост президента «Барселоны» заявил, что опозорен поражением от «Баварии». Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов закончился со счётом 2:8. Фонт отметил, что президент клуба дал интервью, как будто «ничего не случилось».

Он должен был подать в отставку после игры, интересы клуба превыше всего. Это результат его ошибок последние годы, — убеждён мужчина.

По его словам, вести команду за собой могут только Хави (экс-капитан «Барселоны», завершил карьеру игрока в 2019 году) и Хосеп Гвардиола, который сейчас тренирует «Манчестер Юнайтед».

Нет никаких сомнений в том, что Хави рассчитывает на Лео Месси в 2021 году, — подчеркнул кандидат на пост главы «Барселоны».

NEWS.ru писал, что тренер «сине-грантовых» Кике Сетьен был уволен со своего поста через три дня после поражения от «Баварии». Мужчина работал в клубе с января 2020 года, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде.