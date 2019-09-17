https://static.news.ru/photo/f75be690-d966-11e9-a21a-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Известную журналистку и продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки удивило множество возмущений по поводу контракта освобождённого футболиста Александра Кокорина с «Зенитом». Она считает, что эпоха репрессий уже прошла, а ребятам надо дать второй шанс.

Новость о том, что «Зенит» подписал Кокорина, встречена множеством возмущённых голосов: люди всё ещё жаждут крови отбывших своё наказание футболистов, — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что возможность исправить свои ошибки — важный элемент современного государственного устройства.

Эпоха НКВД, когда надо было обязательно заклеймить и добить оступившегося человека, безвозвратно ушла в прошлое, и каждый из нас имеет право на второй шанс, — заявила она.

Как писал News.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, вышедшие на свободу, ещё принесут пользу российскому футболу. Он отметил, что для этого футболистам придётся потрудиться, и выразил уверенность, что им это под силу. Кадыров также одобрил решение футбольного клуба «Зенит» продлить контракт с Кокориным до конца сезона.