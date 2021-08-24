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Украинцы отказались отходить от россиян на церемонии открытия Паралимпиады

19:28, 24 августа 2021
Украинцы отказались отходить от россиян на церемонии открытия Паралимпиады Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring vi/Global Look Press
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что не все украинские паралимпийцы прислушались к просьбе главы Паралимпийского  комитета Украины покинуть церемонию открытия, чтобы не стоять рядом со спортсменами из России.

Не все спортсмены прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины. Всё-таки остались украинские спортсмены рядом с нашими — на трибунах. Вот это очень важно. Молодцы, уважаемые друзья, — сказал Губерниев.

Паралимпиада стартовала 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о роли ринг-гёрлз.

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