Украинцы отказались отходить от россиян на церемонии открытия Паралимпиады

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Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян связал свой уход с телеканала «Матч ТВ» с интервью, которе он взял у футболиста Павла Мамаева. Эту информацию журналист сообщил в Telegram-канале.

Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире «Матча» 24 августа в 21:00) — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой...