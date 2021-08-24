Украинцы отказались отходить от россиян на церемонии открытия Паралимпиады

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что не все украинские паралимпийцы прислушались к просьбе главы Паралимпийского комитета Украины покинуть церемонию открытия, чтобы не стоять рядом со спортсменами из России.
Не все спортсмены прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины. Всё-таки остались украинские спортсмены рядом с нашими — на трибунах. Вот это очень важно. Молодцы, уважаемые друзья, — сказал Губерниев.
Паралимпиада стартовала 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.
Ранее сообщалось, что спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о роли ринг-гёрлз.