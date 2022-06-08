Канчельскис раскритиковал «Спартак» за нежелание играть в Петербурге Бывший футболист Канчельскис заявил, что «Спартак» вечно чем-то недоволен

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России — 2022. По его словам, московский клуб сыграет в Петербурге, передаёт «Чемпионат».

«Спартаку» всегда что-то не нравится. Бунтуют всё время. Всё будет нормально. Решат и будут играть без проблем, — сказал Канчельскис.

Встреча за Суперкубок России между между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля. Матч с высокой долей вероятности состоится в Санкт-Петербурге.

«Зенит» становился обладателем Суперкубка шесть раз. В активе «Спартака» одна победа.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на предложение «Спартака» провести матч за Суперкубок России в Москве. Функционер подчеркнул, что клуб готов принять игру в Санкт-Петербурге.