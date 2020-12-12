Камоцци назначен консультантом ФК «Спартак» по трансферам

https://static.news.ru/photo/c88e99ba-3d52-11eb-9ec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал соглашение с итальянским специалистом Франко Камоцци, который будет консультировать команду по вопросам трансферов.

Клуб подписал с Франко Камоцци договор на оказание консалтинговых услуг. В том случае, если его консультации приведут к трансферу футболиста, он будет получать вознаграждение, — приводит «Чемпионат» слова главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова.

Представитель клуба подчеркнул, что Камоцци не является штатным сотрудником «Спартака», но будет консультировать скаутов по европейскому рынку и получать вознаграждения за успешные трансферы.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в какой-то момент между ним и руководством клуба возникли разногласия. Так он прокомментировал своё увольнение из клуба.