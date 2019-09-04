Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Спортивный директор футбольного клуба КАМАЗ Сергей Хламин заявил, что никакого запрета от Российского футбольного союза (РФС) на проведение матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» (Москва) в Набережных Челнах нет.

Планируем играть дома на стадионе «КАМАЗ». На сегодняшний день не было никаких запретов от РФС, — приводит слова Хламина Sport24. По его словам, стадион, вмещающий 6200 зрителей, лицензирован, тесты проведены...