Полузащитник сборной России Руслан Камболов в общении с журналистами после очередной тренировки в Новогорске в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии (6 сентября в Глазго) рассказал, в какой футбол играет соперник.
Шотландцы играют в быстрый футбол. На теоретическом занятии нам показали хорошие моменты в игре, обратили внимание на отрицательные стороны соперника. А на поле у нас было в большей степени тактическое занятие, — рассказал Руслан Камболов.
Также полузащитник «Краснодара» подчеркнул, что игроки сборной готовы к психологическому давлению, которое будут оказывать заполненные трибуны стадиона в Глазго.
На любом выезде тяжело играть. Необходимо будет в стартовые 15 минут почувствовать игру. Думаю, мы к этому готовы, и всё будет хорошо. Соперник играет дома, у него по этой причине может быть больше уверенности в себе, но мы туда едем не как гости, а хотим выступить на чужом поле как хозяева, — заявил игрок.
Опорный полузащитник «Краснодара» также рассказал о своём физическом состоянии, которое могло вызывать опасения в связи с плотным графиком игр «быков» в августе.
Пару последних матчей за клуб в августе я пропустил, так что за этот период можно было восстановиться, и это у меня получилось. Чувствую себя сейчас намного лучше, — констатировал Камболов.
Также Камболов подчеркнул, что игроки российской сборной не думают о ничейном результате в матче с шотландцами.
Мы не смотрим на положение команд в таблице. Наша задача — играть максимально агрессивно и постараться добиться победы, — заявил хавбек «Краснодара».
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