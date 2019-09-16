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Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» состоится 25 сентября в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба челнинцев.

Встреча пройдет на стадионе «КАМАЗ» 25 сентября в 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что полиция Набережных Челнов была против проведения матча, так как правоохранительные органы опасаются, что своими силами город не справится. Опасения связаны с тем, что болельщиков нужно сопровождать по городу, следить за ними на игре, успокаивать самых буйных, не поддаваться провокациям и не провоцировать их, писал News.ru.