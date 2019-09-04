https://static.news.ru/photo/c82865a8-cefb-11e9-a5ff-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Спортивный директор футбольного клуба КАМАЗ Сергей Хламин заявил, что никакого запрета от Российского футбольного союза (РФС) на проведение матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» (Москва) в Набережных Челнах нет.
Планируем играть дома на стадионе «КАМАЗ». На сегодняшний день не было никаких запретов от РФС, — приводит слова Хламина Sport24.
По его словам, стадион, вмещающий 6200 зрителей, лицензирован, тесты проведены, и клуб готов предоставить болельщикам гостей 1620 билетов.
ФК КАМАЗ выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в зоне Урал-Поволжье. В турнирной таблице после семи туров идёт на первом месте.
Ранее стали известны все пары 1/16 финала Кубка России, писал News.ru.