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Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» в 1/16 финала Кубка России по футболу сыграет с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижним Новгородом», а питерский «Зенит» встретится с «Енисеем» (Красноярск). Об этом стало известно в ходе жеребьёвки.

Кроме того, действующий обладатель Кубка «Локомотив» (Москва) начнёт защиту титула с калининградской «Балтикой», владикавказская «Алания» встретится с московским ЦСКА, «Торпедо» (Москва) поспорит с «Крыльями Советов» (Самара), ярославский «Шинник» — с...