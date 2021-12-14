Калиниченко выругался на руководителей «Спартака», оценивая работу Витории

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что испытывает радость от того, что тренерский штаб Руя Витории уходит из «Спартака» с высоко поднятой головой. По его мнению, португальский специалист и его помощники добились высокого результата, несмотря на абсолютное безразличие со стороны руководства клуба. Своими мыслями Калиниченко поделился на странице в Telegram.

В ближайшее время «Спартак» должен объявить об отставке главного тренера Руя Витории. Вместо него команду возглавит итальянец Паоло Ваноли.

Я рад, на самом деле рад, что этот тренерский штаб уходит с высоко поднятой головой. Результат в условиях полнейшего ******** (безразличия) руководства не просто достойный, а невероятный. Да, не без везения. А на что прикажете надеяться в таких обстоятельствах? — написал футболист.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятом месте с 23 очками в активе. В Лиге Европы команда отобрала в плей-офф турнира с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что болельщики московского футбольного «Спартака» выступили против увольнения португальского наставника Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты создали петицию на портале Change.org, в которой обратились к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой оставить специалиста на своей должности. На момент написания новости петицию подписали 583 человека.