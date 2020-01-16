https://static.news.ru/photo/8aded07c-383e-11ea-b903-fa163e074e61_660.jpg Тимофей Калачёв (слева) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачёв назначен старшим тренером детско-юношеской команды.

В академии Калачёв будет курировать воспитанников 15–17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростова-2004», сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Наша задача — продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», — сказал Калачёв.

Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2019 год, с перерывом в 2008–2009 годах, когда играл за самарские «Крылья Советов».

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