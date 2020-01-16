Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачёв назначен старшим тренером детско-юношеской команды.
В академии Калачёв будет курировать воспитанников 15–17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростова-2004», сообщает пресс-служба ростовского клуба.
Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Наша задача — продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», — сказал Калачёв.
Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2019 год, с перерывом в 2008–2009 годах, когда играл за самарские «Крылья Советов».
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