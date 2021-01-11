Какой клуб, такой и трансфер: спасёт ли «Спартак» Хендрикс из ПСВ

Не раз говорилось, что главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выжал из команды максимум, а, чтобы бороться за золото чемпионата, необходимы трансферы. И вот теперь, когда зимнее трансферное окно в самом разгаре, «красно-белые» пока единственные, кто совершил крупную, пусть и дешёвую, покупку. NEWS.ru рассказывает, кто такой полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс, который совсем скоро завершит сделку пройденным медосмотром.

Кто такой

Новичок «Спартака» родом из небольшого нидерландского города Паннинген. Отец с детства хотел воплотить в Йоррите свою несбывшуюся мечту (карьере Хендрикса-старшего помешала травма колена) и сделать из ребёнка футболиста. И он был уверен, сын сможет. На одном из турниров в Эйндховене, где играли четыре на четыре, девятилетнего Йоррита заметил ПСВ. Причём в те годы он играл на позиции защитника. Сам он в интервью местным изданиям говорил, что в случае необходимости всегда готов вернуться на эту позицию несмотря на любовь к полузащите.

Оказавшись в академии клуба, он стал одним из самых талантливых игроков, благодаря чему довольно быстро попал в сборную (в 15 лет). А в 2012 году в составе национальной команды и вовсе стал победителем юношеского чемпионата Европы. Эта победа послужила его росту внутри клуба. Свой первый матч за основной состав ПСВ он провёл в августе 2013-го против НЕКа и сумел поразить главного тренера Филипа Коку. Так что уже к концу чемпионата за его плечами было 20 матчей. В следующем сезоне он уже регулярно попадал в заявку.

В 2016-м оказался в списке лучших молодых футболистов и в том же году впервые сыграл за основной состав сборной Нидерландов. Возможно, именно это и сыграло с ним злую шутку — его авантюризм и жажда доказывать превратились в некую расслабленность. В результате он лишился и места в старте клуба, да и за национальную команду больше не играл. Начал жаловаться на непостоянное место в основе, не соглашался с таким решением тренера и всячески доносил своё мнение до СМИ. Ничего не изменилось и в 2017 году, когда полузащитник откровенно заявлял, что быть постоянно в запасе ему надоело. Тогда главный тренер ПСВ Филип Коку после долгого молчания всё-таки заговорил.

Хендрикс должен быть профессионалом. Как только он докажет на тренировках, что заслуживает места в основе, он там окажется. Ни одному игроку не гарантировано место в старте ПСВ, — сказал Коку в одном из интервью.

После заявления хавбек немного сбавил обороты в пылких речах, но всё равно продолжал выказывать непринятие.

Самое увлекательное в этой истории, что он вновь попадает к тренеру, который придерживается таких же правил. Тедеско никогда заранее не раскрывает карты о составе на тот или иной матч, а на все вопросы относительно выбора игроков отвечает, как Коку. Так что если Хендрикс думал, что с приходом в московский коллектив, он не должен будет ничего доказывать, то нидерландец глубоко заблуждается. Даже несмотря на большие проблемы в полузащите, Доменико не станет нарушать свои слова.

Осталось только понять — сможет ли он всё-таки помочь новому коллективу чувствовать себя увереннее, закроет ли проблемную позицию, учитывая последние матчи за ПСВ (спойлер: их практически не было). В текущем сезоне на его счету 406 игровых минут. Это очень мало, особенно для опорника. Что такой игрок может дать клубу, который стремиться к чемпионству и еврокубкам?

Йоррит Хендрикс instagram.com/jorrithendrix

Плюсы

Первое и самое важное — опыт. Хендрикс провёл за состав нидерландской команды 239 матчей, из которых 48 — в еврокубках. У него отличный возраст — в феврале игроку исполнится 26 лет. Сам по себе аккуратный игрок (за всё время он получил только две красные карточки) с высокой точностью передач, которые направлены зачастую к флангам. Да, он практически не забивает, но даже это можно отнести к плюсам как минимум потому, что он опорный полузащитник, и главной задачей является не доводить до конца атаку соперников и успешно делать передачи после освобождения от прессинга. Первое у него неплохо получается.

Минусы

А вот освобождение от прессинга — не самое сильное качество. Ему хорошо без давления, но как только ситуация оказывается противоположной, то он предпочитает дриблингу и рывкам пасы назад или на фланги.

И всё-таки он не забивает. За 239 матчей он сумел отличиться лишь восемь раз и отдать только 17 результативных передач. Уже довольно долго он выступает в роли запасного, перестал расти, но чётко выполняет установки тренера.

Йоррит Хендрикс instagram.com/jorrithendrix

Итог

Пока 25-летний нидерландец производит впечатление игрока откровенно не раскрывшего свой потенциал. Но тот набор навыков, которыми он обладает, должен помочь «красно-белым». Очевидно, что ему будет сложно психологически. За короткий промежуток времени хавбеку придётся постараться вернуть лучшую игровую форму, а если результат будет оставлять желать лучшего, то он рискует вновь оказаться на «лавке». А ему, как никому другому, придётся доказывать. Мы же помним про лимит на легионеров? Чтобы он оказался в заявке на Российскую премьер-лигу, необходимо что-то придумать с имеющимися иностранцами. И пока не ясно, как «Спартак» собирается действовать в этом плане.

Иными словами, пока сложно оценить трансфер должным образом и хоть как-то его назвать. Для «Спартака» — это приобретение не является каким-то шокирующим. Хотя бы по «кошельку» сильно не ударило. По информации журналистов, покупка Хендрикса обошлась в 500 тысяч евро, а контракт рассчитан на 3,5 года. За это время игрок обязан вернуть в себе ту страсть и любовь к футболу, которые были потеряны за последние несколько лет. В конце концов, всем нужно давать второй шанс. А в российском футболе, кто, если не «Спартак», пойдёт на такой сомнительный риск? Но это, как ни странно, больше всего и пугает.

Пока, конечно, этот трансфер вызывает больше вопросов, чем ответов, и похож на «авось». Как и всё в «Спартаке» в последние годы. Авось прокатит.