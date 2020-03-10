Коронавирус со стремительной скоростью проник во все сферы жизни общества, в том числе и в спорт, который оказался бессилен перед новой эпидемией. К настоящему моменту отменены или перенесены многие спортивных состязания, но есть и такие, на которые был наложен лишь частичный антикоронавирусный блок в виде закрытия трибун. В чемпионате Италии по футболу и даже в матче Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» (2:1) уже провели матч без зрителей. Теперь настал черёд Лиги чемпионов. Сразу две встречи 1/8 финала («Валенсия» — «Аталанта», ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд) пройдут без болельщиков. Ещё ни разу в истории главный европейский клубный турнир не проходил при пустых трибунах. О том, какие матчи могут ещё попасть под санкции министерств здравоохранения и почему «Валенсия» болезненно отреагировала на подобное решение — в материале NEWS.ru.

Здравый смысл против болельщиков

Возможно, вы удивитесь, но под угрозой закрытия трибун так или иначе были (многие из них продолжают оставаться до сих пор) все ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Шесть из восьми встреч должны пройти в странах, где заболевших от коронавируса становится больше день ото дня. Речь идет об Италии, Франции, Испании и Германии.

valenciacf.com

Особенную бдительность в этом отношении проявили испанцы. Ещё неделю назад министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока огласил список спортивных мероприятий, которые пройдут под закрытыми дверьми. В их число вошёл как раз матч «Валенсия» — «Аталанта». Причина для принятия столь поспешного решения была веской. «Аталанта» — это непросто команда из Италии (где сейчас самая сильная вспышка вируса из всех европейских стран), а это клуб из Бергамо, расположенного в области Ломбардия — одной из опасных зон на территории всей страны. К счастью, новый указ итальянского правительства, запрещающий въезд и выезд из Ломбардии, не влияет на «Аталанту», которая, будучи профессиональным клубом, имела право поехать в Валенсию, чтобы сыграть в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Ещё один возможный перенос мог состояться в Париже. Матч между ПСЖ и «Боруссией» хотели передвинуть на неделю попозже или перенести в более безопасный регион. В итоге было принято решениеоставить всё как прежде, только ограничив доступ для зрителей.

Матч «Валенсия» - «Аталанта» - не единственная встреча в Испании, которая пройдёт за закрытыми дверьми. На заседании, которое состоялось 10 марта, было принято решение, что «Барселона» и «Наполи» проведут встречу без поддержки болельщиков. Изначально такой меры хотели неаполитанцы и их в этом вопросе поддерживали власти Каталонии. В итоге они добились своего. Стоит отметить также, что два предстоящих тура Ла Лиги (чемпионат Испании - NEWS.ru) и Сегунды (второй по значимости дивизион Испании - NEWS.ru) пройдут без зрителей из-за коронавируса.

FC Barcelona/facebook.com

На территории Италии в предстоящие недели в рамках Лиги чемпионов пройдёт только один матч — «Ювентус» — «Лион». Сомнений в том, что он будет без зрителей, нет. Вопрос сейчас стоит в другом — состоится ли матч вообще. Накануне официально Серия А была приостановлена до 3 апреля.

В Германии должны состояться два матча. Первый — «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм», второй — «Бавария» — «Челси». Несмотря на рекомендации властей приостановить публичные мероприятия с участием более 1000 зрителей, матчи, скорее всего, состоятся и пройдут при болельщиках. Главный аргумент — оппонентами немецких команд являются клубы из Англии, где ситуация с коронавирусом более-менее спокойная.

В Англии готовы принять гостей из Испании без каких-либо изменений (речь идёт о противостояниях «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид и «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид). Единственное, оппоненты не смогут поприветствовать друг друга крепкими рукопожатиями, но эта мера безопасности, во-первых, одинакова для всех, а, во-вторых, менее болезненна, чем все остальное. Однако нужно понимать, что ситуация может измениться в любой момент.

Магия домашнего стадиона больше не поможет

Все эти меры безопасности, безусловно, важны, так как их основная задача — уменьшить распространение нового вируса, но от этого не становится легче. Болельщики всегда были и будут неотъемлемой частью любого футбольного состязания. «Ливерпуль» на выезде и «Ливерпуль» на «Энфилде» (домашняя арена клуба) — это две разные команды. Трибуны способны задавать настрой, вести команду вперед. Все громкие камбеки в Лиге чемпионов последних лет происходили на домашних стадионах команд победителей, при полных трибунах.

Дани Парехо dani_parejo10/instagram.com

В связи с этим понятны и обоснованны возмущения капитана «Валенсии» Дани Парехо. «Летучие мыши» в этом розыгрыше 1/8 финала Лиги чемпионов как раз являются командой, которой необходимо чудо. Подопечные Альберта Селадеса уступили «Аталанте» на выезде со счетом 1:4.

На своей странице в Instagram футболист раскритиковал меру властей закрыть домашний стадион «Месталья» от болельщиков.

Я не понимаю, как я могу гулять с толпами людей по Валенсии, отмечая Las Fallas (местный маскарад — NEWS.ru), как я могу поехать забрать родственника в аэропорт, в который прибывают сотни рейсов со всего мира... и, тем не менее, мы, футбольный клуб „Валенсия“, не будем играть перед нашими людьми самый важный матч сезона.

Испанский футболист утверждает, что раз есть угроза для здоровья людей, то меры безопасности должны одинаково распространяться как на стадион «Месталья», так и на все другие арены, которые будут принимать матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как бы ни сетовал Парехо, пока перед коронавирусом бессилен весь мир. И, кажется, пустые трибуны в Лиги чемпионов — это только начало.