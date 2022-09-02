«Как я провел этим летом»: Роналду, Дзюба, Кокорин и другие важные переходы 1 сентбяря закрывается не только лето, но и самая горячая пора в футболе — трансферное окно

Фото: Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency/Global Look press

Криштиану Роналду

Сериал с переходами футболистов из одного клуба в другой — один из самых интересных для болельщиков. Он длится все лето и всегда выходит на пик к концу августа. Этот раз — не ислкючение, много громких сделок было оформлено на флажке трансферного периода и среди этих громких сделок есть россияне. Есть и скандальные истории с участием мега-звезд футбола, таких как Криштиану Роналду и Киллиан Мбаппе. Расскажем обо всем самом интересном.



Лева, Криштиану, Барселона

Одна из первых громких историй этого лета случились в Германии. Лучший бомбардир последних лет и главная звезда «Баварии» Роберт Левандовски решил, что ему нужен новый вызов. Решил он так, когда им заинтересовалась «Барселона» — легендарный клуб, который сейчас находится в очень тяжелом положении — фактически пред-банкротном. Долги «Барсы» исчисляютя девятизначной суммой, но это каким-то образом не помешало каталонцам потратить на 34-летнего поляка € 50 млн.

Нет сомненой, что Левандовски стоит этих денег, ведь за последние пять лет в «Баварии» он забил больше 200 мячей и показывал результативность круче, чем у Месси и Роналду вместе взятых. Изначально в «Баварии» были намерены сохранить Леву, но он всем своим видом показывал, что хочет уйти. В частности, он три раза подряд опаздывал на тренировки мюнхенского клуба, а это — очевидный и прямой намек.

Но как закрыть потерю такого нападающего? В «Баварии» решили этот вопрос оперативно, подписав Садьо Мане из «Ливерпуля». Сенегалец выиграл с английским клубом все, что мог, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу, забил больше 100 мячей за четыре сезона и тоже был готов к новому этапу в карьере. Нет сомнений, что он заменит Левандовского без потери качества.

А чего «Бавария» не сделала — так это не подписала Криштиану Роналду, хотя могла. Португальский форвард был готов к этому переходу и наверняка, даже хотел его, так как его нынешний клуб «Манчестер Юнайтед» не сыграет в этом году в Лиге чемпионов. И нет сомнений, что приди Роналду в «Баварию», он бы забивал там не меньше Левандовского, но в Мюнхене решили не делать таких резких движений. Они вежливо отказали Криштиану с формулировкой: он — один из лучших в мире, но у нас другой план развития.

Фото: IMAGO/Ritchie Sumpter/News Image/Global Look press Эрлинг Холанд

Норвежский монстр

Еще один гигантский тансфер лета — переход Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». 22-летний нападающий сейчас считается самым перспективным в мире, хотя перспективный — это слово о будущем, а Холанд — самая настоящая звезда настоящего. Он за два года забил 70 мячей за «Боруссию» и уступал в результативность только Левандовскому. В первых пяти играх за «Сити» Эрлинг забил девять мячей и можно только воображать, сколько он будет забивать в будущем, когда сыграется с новыми партнерами еще лучше.

Норвежец младше поляка на 12 лет, поэтому его трансферная стоимость намного выше. «Манчестер Сити» отдал за него в общей сложности порядка € 250 млн. Из которых € 75 млн — это сумма отступных для дортмундской «Боруссии», за которую играл норвежец. Еще € 125 млн — подписной бонус и суммарная зарплата игрока за пять лет (именно на такой срок рассчитан контракт). 22-летний нападающий будет получать около £ 350 тыс. в неделю. И еще € 50 млн — выплаты агентам и представителям Холанда.

Чисто-английские дела

Центром трансферных историй этого лета, как и почти всегда, стала Англия. И в первую очередь — «Манчестер Юнайтед». Во-первых команду возглавил очередной новый специалист — голландец Эрик тен Хааг. Он — уже шестой тренер команды с 2013 года, когда свой пост покинул сэр Алекс Фергюсон. Пока после него никому не удавалось сделать клуб чемпионом.

В этом сезоне тоже шансов немного, несмотря на приличное усиление. Самое свежее — бразильский вингер Антони из «Аякса» — за € 105 млн. О нем мало что известно, кроме того, что за два года забил 19 мячей за чемпионов Нидерландов и 14 голевых передач. Неплохо, но и не выдающиеся цифры для такой открытой и атакующей лиги, как голландская.

Самое важное приобретение «МЮ» — бразильский опорный полузащитник Каземиро из «Реала». В Мадриде он пять раз выиграл Лиги чемпионов и решил, что созрел для нового вызова. За 31-летнего бразильца манкунианцы выложили € 70 млн. Он должен закрыть самую проблемную позицию МЮ.

На позицию атакующего полузащитника манкунианцы взяли Кристиана Эриксена, который на Евро-2021 переживший остановку сердца. Обычно после таких случаев в спорт вообще не возвращаются. Хорошо, если не умирают прямо на поле. Но датчанину вживили дефибриллятор прямо в сердце, и он снова может играть в футбол на высоком уровне.

Также «МЮ» купил защитников Лисандро Мартинеса и Тайрела Маласию, но это скорее — надстройка, чем базис. Единственная большая потеря — Поль Погба, французский хавбек вернулся в «Ювентус» бесплатно, в статусе свободного агента. Но с учетом того, как Погба играл в последний год, его уход — не такая уж большая проблема. Эриксен постабильнее должен быть.

Еще один ньюсмейкер лета — английский «Ноттингем Форест». Этот клуб известен тем, что в начале 1980-х два раза подряд выиграл Кубок европейских чемпионов. Этим летом Ноттингем вернулся в английскую Преьмер-лигу и купил аж 19 новых игроков — хватит на две команды. Среди новичков есть очень известные ребята, такие как бразильский защитник Ренан Лоди из «Атлетико», центральный хавбек Ремо Фройлер из «Аталанты» и вингер Джесси Лингард из МЮ. Есть еще с десяток добротных футболистов выше среднего. Амбиции «Форест» подтверждает тот факт, что команда заняла третье место в мире по затратам на игроков этим летом — впереди только «МЮ» и «Челси».

Бывший клуб Романа Абрамовича тоже обновился будь здоров: вместо ушедших нападающих Ромелу Лукаку (в «Интер») и Тимо Вернера (в «Лейпциг») в последний день трансферного окна пришел переживший ограбление Пьер-Эмерик Обамеянг. Грабители сломали ему челюсть, но он уже в Лондоне и готов забивать за «Челси». Также лондонцы купили супер-защитника Калиду Кулибали из «Наполи» и вечно молодого плеймейкера Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити». Текущий состав может позволить синим побороться за титул в АПЛ, но переиграть «Сити» в стабильности — одна из самых сложных задач, которые сейчас вообще есть в футболе.

Фото: adanademirspor.org.tr Артём Дзюба

Российский след

Нельзя не сказать и про главные российские переходы лета. Их несколько: Артем Дзюба сменил «Зенит» на турецкий «Адана Демирспор» и отметился голом в первом же матче. В его новом клубе есть один старый знакомый — украинец Ярослав Ракицкий, с которым Артем играл в Санкт-Петербурге. «Демирспор» — амбициозный клуб, там у Артема может неплохо получиться, особенно после ухода Марио Балотелли в «Сьон».

Другая громкая история — Александр Кокорин. 31-летний скандальный нападающий полтора года числился в итальянской «Фиорентине», но за те 11 раз, что его выпускали на поле, он не только не забил ни одного мяча, но и не отдал ни одной результативной передачи. Зато отлично провел время во Флоренции и сделал множество постов в соцсетях. Новая команда Кокорина — кипрский «Арис» из города Лимасол. Это тоже неплохой курорт, тем более — русскоязычный. Если в футбол опять поиграть не получится, то время приятно провести ничего не помешает.

Из более серьезных переходов: Алексей Миранчук сменил «Аталанту» на «Торино». В клубе из Бергамо талантливый россиянин редко попадал в состав, а в Турине отличился в первом же матче — забил «Монце» в Серии А. Хочется верить, что в «Торино» у Алексея дела пойдут по-настоящему хорошо. Он — самый техничный российский футболист, его уровня должно быть более чем достаточно, чтобы закрепиться в середняке чемпионата Италии.

И конечно — история Арсена Захаряна. Последнюю неделю каждый день ходили слухи о его надвигающемся переходе в «Челси». 1 сентября СМИ даже сообщили, что трансфер состоится, но вскоре «Динамо» эту информацию официально опровегло. Причина срыва трансфера — техническая. Судя по всему, сейчас есть большие сложности с тем, чтобы перевести деньги с британского счета на российский. Что ж, Захарян остается в «Динамо», но все же хочется верить, что его время в английской Премьер-лиге еще придет. На это хочется надеяться, несмотря на то, что депутат Терюшков считает такой переход предательством.