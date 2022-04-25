Как убивают «Спартак»: судьи и невзрачная игра сделали клуб аутсайдером РПЛ

Московский «Спартак» феерично отмечет столетие клуба. За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша РПЛ команда близка к зоне вылета и обновлению собственно антирекорда по наиболее низкому итоговому месту в чемпионате России. Однако крутое пике красно-белых происходит не без помощи судей. Рассказываем подробнее о резонансных решениях арбитров в отношении спартаковцев в последних турах.
За ростовскую братву
«Уступаем в Ростове. Игрок матча — Виталий Мешков», — такой ироничный пост выложила в Twitter пресс-служба «Спартака» после проигранного матча ростовчанам в 25-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев, а у болельщиков, футболистов, тренеров и боссов гостей есть две глобальные претензии к главному арбитру матча Виталию Мешкову.
Первая — незасчитанный гол хавбека москвичей Михаила Игнатова на 52-й минуте. Отличной комбинации с гениальным пасом Зелимхана Бакаева предшествовал эпизод в центре поля, в ходе которого Игнатова явно толкнули в спину, мяч попал в руку спартаковцу, после чего разогналась голевая атака «Спартака».
В динамике никто из судей не заметил нарушения, однако арбитры на VAR посоветовали пересмотреть эпизод и Мешков отменил гол. Очень сложно сказать, насколько решение главного судьи правильное: с одной стороны, мяч в руку Игнатова действительно попал. С другой — это произошло из-за фола на игроке.
Второй спорный эпизод выглядит гораздо более однозначным. На 75-й минуте форвард «Ростова» Дмитрий Полоз вошёл с мячом в штрафную красно-белых, уткнулся в защитника гостей Максимилиано Кофрие и картинно рухнул на газон. В динамике Мешков сразу же развёл руки в стороны, но почему-то не стал наказывать Полоза жёлтой карточкой за симуляцию.
В игру вмешался VAR, а Мешков побежал смотреть повтор. На видео симуляция Полоза выглядела ещё более явно, чем в динамике, однако арбитр по необъяснимым причинам указал на точку. Очень интересно, как этот эпизод оценит Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС. Правда, супруге владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салиховой это не очень интересно.
Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам, — заявила Салихова.
Тройной удар
ЭСК действительно три тура подряд — с 21-го по 23-й — признавал ошибки судей, которые явно повлияли на ход матчей не в пользу «Спартака». В концовке первого тайма выездной игры с «Нижним Новгородом» (1:1) капитан хозяев Кирилл Гоцук едва не сломал ногу пополам Айртону, но не получил от главного арбитра Сергея Иванова даже жёлтой карточки. Эксперты признали, что защитник должен был отправиться отдыхать.
В домашнем матче спартаковцев с «Краснодаром» (1:2) Евгений Кукуляк в концовке матча назначил пенальти в пользу гостей после падения в штрафной Эдуарда Сперцяна. Эксперты признали, что момент был игровым, но поражения это уже никак не отменит.
В дерби с «Локомотивом» (0:1) на 24-й минуте должен был отправиться отдыхать полузащитник железнодорожников Алексис Бека-Бека, однако за грубый фол против Кристофера Мартинса он получил лишь жёлтую карточку. При этом главному арбитру матча Сергею Карасеву судьи на VAR даже не порекомендовали посмотреть видеоповтор.
С прицелом на ФНЛ
Теперь в компанию к трём провинившимся арбитрам явно попадёт Мешков, но «Спартаку» от этого не легче. За четыре тура до конца команда находится на десятом месте, а от 13-й позиции, которая предполагает участие в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ, красно-белых отделяет всего три очка.
В последних матчах москвичам предстоит сыграть с конкурентами в борьбе за выживание «Химками» и «Уралом», крепкими «Крыльями Советов» и «Зенитом», который к предпоследнему туру может уже обеспечить себе очередной чемпионский титул. Простор для потери очков огромен, сейчас в России нет ни одной команды, включая представителей ФНЛ, в победе «Спартака» над которой можно быть хоть сколько-нибудь уверенным.
Так что в последних турах москвичам предстоит решать непривычную для себя задачу по сохранению прописки в РПЛ. Не о таком праздновании столетия мечтали болельщики.