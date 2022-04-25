Как убивают «Спартак»: судьи и невзрачная игра сделали клуб аутсайдером РПЛ

Московский «Спартак» феерично отмечет столетие клуба. За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша РПЛ команда близка к зоне вылета и обновлению собственно антирекорда по наиболее низкому итоговому месту в чемпионате России. Однако крутое пике красно-белых происходит не без помощи судей. Рассказываем подробнее о резонансных решениях арбитров в отношении спартаковцев в последних турах.

За ростовскую братву

«Уступаем в Ростове. Игрок матча — Виталий Мешков», — такой ироничный пост выложила в Twitter пресс-служба «Спартака» после проигранного матча ростовчанам в 25-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев, а у болельщиков, футболистов, тренеров и боссов гостей есть две глобальные претензии к главному арбитру матча Виталию Мешкову.

Первая — незасчитанный гол хавбека москвичей Михаила Игнатова на 52-й минуте. Отличной комбинации с гениальным пасом Зелимхана Бакаева предшествовал эпизод в центре поля, в ходе которого Игнатова явно толкнули в спину, мяч попал в руку спартаковцу, после чего разогналась голевая атака «Спартака».

Михаил Игнатов Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

В динамике никто из судей не заметил нарушения, однако арбитры на VAR посоветовали пересмотреть эпизод и Мешков отменил гол. Очень сложно сказать, насколько решение главного судьи правильное: с одной стороны, мяч в руку Игнатова действительно попал. С другой — это произошло из-за фола на игроке.

Второй спорный эпизод выглядит гораздо более однозначным. На 75-й минуте форвард «Ростова» Дмитрий Полоз вошёл с мячом в штрафную красно-белых, уткнулся в защитника гостей Максимилиано Кофрие и картинно рухнул на газон. В динамике Мешков сразу же развёл руки в стороны, но почему-то не стал наказывать Полоза жёлтой карточкой за симуляцию.

В игру вмешался VAR, а Мешков побежал смотреть повтор. На видео симуляция Полоза выглядела ещё более явно, чем в динамике, однако арбитр по необъяснимым причинам указал на точку. Очень интересно, как этот эпизод оценит Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС. Правда, супруге владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салиховой это не очень интересно.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам, — заявила Салихова.

Тройной удар

ЭСК действительно три тура подряд — с 21-го по 23-й — признавал ошибки судей, которые явно повлияли на ход матчей не в пользу «Спартака». В концовке первого тайма выездной игры с «Нижним Новгородом» (1:1) капитан хозяев Кирилл Гоцук едва не сломал ногу пополам Айртону, но не получил от главного арбитра Сергея Иванова даже жёлтой карточки. Эксперты признали, что защитник должен был отправиться отдыхать.

Главный тренер ФК Спартак – Паоло Ваноли Сергей Булкин/NEWS.ru

В домашнем матче спартаковцев с «Краснодаром» (1:2) Евгений Кукуляк в концовке матча назначил пенальти в пользу гостей после падения в штрафной Эдуарда Сперцяна. Эксперты признали, что момент был игровым, но поражения это уже никак не отменит.

В дерби с «Локомотивом» (0:1) на 24-й минуте должен был отправиться отдыхать полузащитник железнодорожников Алексис Бека-Бека, однако за грубый фол против Кристофера Мартинса он получил лишь жёлтую карточку. При этом главному арбитру матча Сергею Карасеву судьи на VAR даже не порекомендовали посмотреть видеоповтор.

С прицелом на ФНЛ

Теперь в компанию к трём провинившимся арбитрам явно попадёт Мешков, но «Спартаку» от этого не легче. За четыре тура до конца команда находится на десятом месте, а от 13-й позиции, которая предполагает участие в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ, красно-белых отделяет всего три очка.

В последних матчах москвичам предстоит сыграть с конкурентами в борьбе за выживание «Химками» и «Уралом», крепкими «Крыльями Советов» и «Зенитом», который к предпоследнему туру может уже обеспечить себе очередной чемпионский титул. Простор для потери очков огромен, сейчас в России нет ни одной команды, включая представителей ФНЛ, в победе «Спартака» над которой можно быть хоть сколько-нибудь уверенным.

Так что в последних турах москвичам предстоит решать непривычную для себя задачу по сохранению прописки в РПЛ. Не о таком праздновании столетия мечтали болельщики.