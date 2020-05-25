Санкт-Петербург 25 мая отметил 95-летие футбольного клуба «Зенит». Клуб был основан в 1925 году и является гордостью северной столицы. «Зенит» является одним из самых титулованных клубов страны, в активе которого имеются все возможные трофеи СССР и России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В разное время цвета команды защищал 631 игрок из 35 стран мира.

Главные праздничные события развернулись в сердце Петербурга: Петропавловской крепости, стрелке Васильевского острова и акватории Невы.

С самого утра аэростат взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное фанатским объединением клуба, на котором был изображён собирательный образ болельщика. Акция завершилась на земле пиротехническим шоу.

В 12:00 ФК ознаменовал празднование полуденным залпом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости: торжественный выстрел из орудия произвели главный тренер Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович и нападающий Артём Дзюба. Также в честь исторической даты были зажжены Ростральные колонны.

Полуденный залп из пушки Петропавловской крепости

ФК «Зенит»/vk.com

Флэшмоб болельщиков, приуроченный к 95-летию футбольного клуба Зенит в Санкт-Петербурге

Пресс-служба ФК

Флэшмоб болельщиков, приуроченный к 95-летию футбольного клуба Зенит в Санкт-Петербурге

Пресс-служба ФК

Команда «Сталинец» перед матчем на стадионе имени Ленина (ныне — «Петровский»). 1939 год

fc-zenit.ru

Первый трофей в истории клуба — Кубок СССР 1944 года. На фото: Борис Левин-Коган, Борис Грищенко, Леонид Иванов, Иван Куренков

fc-zenit.ru

Матч первенства СССР между «Зенитом» и московским «Торпедо» на ленинградском стадионе «Динамо». Справа — Борис Левин-Коган.

fc-zenit.ru

Чемпионат СССР по футболу. Встреча между командами Торпедо-Зенит на Центральном стадионе Динамо. 1965 год

Дмитрий Донской / РИА Новости

Игроки сборной СССР Николай Ларионов (Зенит, Ленинград, слева) и Василий Жупиков (Торпедо, Москва, в центре)

Игорь Уткин/ РИА Новости

Чемпионат России по футболу. Матч Локомотив (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург). 2002 год

Владимир Федоренко/ РИА Новости

Клуб Зенит завоевал Суперкубок России по футболу. 2008 год

Илья Питалев/ РИА Новости

Главный тренер Зенита Дик Адвокат во время матча 9-го тура чемпионата России по футболу. 2009 год

Владимир Федоренко/ РИА Новости

Михаил Боярский на матче Зенит- ЦСКА. 2013 год

Andrey Fokin/Global Look Press

Игроки Зенита радуются победе в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги. 2015 год

Саид Царнаев/ РИА Новости

Игрок Зенита Артём Дзюба (справа) во время матча 9-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги. 2017 год

Владимир Федоренко/ РИА Новости

Тренер Зенита Сергей Семак. 2018 год

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщики ФК Зенит

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церемония награждения команды «Зенит» золотыми медалями и кубком чемпиона России

Анна Мейер / ФК «Зенит»

ФК «Зенит»/vk.com

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