Санкт-Петербург 25 мая отметил 95-летие футбольного клуба «Зенит». Клуб был основан в 1925 году и является гордостью северной столицы. «Зенит» является одним из самых титулованных клубов страны, в активе которого имеются все возможные трофеи СССР и России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В разное время цвета команды защищал 631 игрок из 35 стран мира.

Главные праздничные события развернулись в сердце Петербурга: Петропавловской крепости, стрелке Васильевского острова и акватории Невы.

С самого утра аэростат взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное фанатским объединением клуба, на котором был изображён собирательный образ болельщика. Акция завершилась на земле пиротехническим шоу.

В 12:00 ФК ознаменовал празднование полуденным залпом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости: торжественный выстрел из орудия произвели главный тренер Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович и нападающий Артём Дзюба. Также в честь исторической даты были зажжены Ростральные колонны.