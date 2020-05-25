Санкт-Петербург 25 мая отметил 95-летие футбольного клуба «Зенит». Клуб был основан в 1925 году и является гордостью северной столицы. «Зенит» является одним из самых титулованных клубов страны, в активе которого имеются все возможные трофеи СССР и России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В разное время цвета команды защищал 631 игрок из 35 стран мира.
Главные праздничные события развернулись в сердце Петербурга: Петропавловской крепости, стрелке Васильевского острова и акватории Невы.
С самого утра аэростат взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное фанатским объединением клуба, на котором был изображён собирательный образ болельщика. Акция завершилась на земле пиротехническим шоу.
В 12:00 ФК ознаменовал празднование полуденным залпом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости: торжественный выстрел из орудия произвели главный тренер Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович и нападающий Артём Дзюба. Также в честь исторической даты были зажжены Ростральные колонны.
Полуденный залп из пушки Петропавловской крепости
ФК «Зенит»/vk.com
Флэшмоб болельщиков, приуроченный к 95-летию футбольного клуба Зенит в Санкт-Петербурге
Пресс-служба ФК
Флэшмоб болельщиков, приуроченный к 95-летию футбольного клуба Зенит в Санкт-Петербурге
Пресс-служба ФК
Команда «Сталинец» перед матчем на стадионе имени Ленина (ныне — «Петровский»). 1939 год
fc-zenit.ru
Первый трофей в истории клуба — Кубок СССР 1944 года. На фото: Борис Левин-Коган, Борис Грищенко, Леонид Иванов, Иван Куренков
fc-zenit.ru
Матч первенства СССР между «Зенитом» и московским «Торпедо» на ленинградском стадионе «Динамо». Справа — Борис Левин-Коган.
fc-zenit.ru
Чемпионат СССР по футболу. Встреча между командами Торпедо-Зенит на Центральном стадионе Динамо. 1965 год
Дмитрий Донской / РИА Новости
Игроки сборной СССР Николай Ларионов (Зенит, Ленинград, слева) и Василий Жупиков (Торпедо, Москва, в центре)
Игорь Уткин/ РИА Новости
Чемпионат России по футболу. Матч Локомотив (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург). 2002 год
Владимир Федоренко/ РИА Новости
Клуб Зенит завоевал Суперкубок России по футболу. 2008 год
Илья Питалев/ РИА Новости
Главный тренер Зенита Дик Адвокат во время матча 9-го тура чемпионата России по футболу. 2009 год
Владимир Федоренко/ РИА Новости
Михаил Боярский на матче Зенит- ЦСКА. 2013 год
Andrey Fokin/Global Look Press
Игроки Зенита радуются победе в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги. 2015 год
Саид Царнаев/ РИА Новости
Игрок Зенита Артём Дзюба (справа) во время матча 9-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги. 2017 год
Владимир Федоренко/ РИА Новости
Тренер Зенита Сергей Семак. 2018 год
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Болельщики ФК Зенит
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Церемония награждения команды «Зенит» золотыми медалями и кубком чемпиона России
Анна Мейер / ФК «Зенит»
ФК «Зенит»/vk.com
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