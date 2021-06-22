«Как Путин, только Черчесов»: как на Украине восприняли вылет России с Евро

Сборная России разгромно проиграла национальной команде Дании со счётом 1:4. Команда в 5:30 утра прибыла в Москву и, вероятно, попытается забыть прошедшее, как страшный сон. Но кто же так быстро позволит это сделать? Украинские болельщики не могли пройти мимо такого исхода и знатно прошлись по нашим. Надо признать, команда Станислава Черчесова даже помогла подопечным Андрея Шевченко, которые заняли третье место и ждут дальнейших результатов, чтобы попасть в плей-офф чемпионата Европы-2020.

UA-Footbal.com после матча опубликовал текстовый обзор, лаконично назвав материал «На дне». Хотелось, конечно, проследить отсылку к Максиму Горькому, но даже у него слов не нашлось бы после такого результата. Зато фразы рекой лились у болельщиков сборной Украины.

Пользователь с ником «Водитель трамвая» спросил: «Чьё дно глубже?»

Станислав Черчесов Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой болельщик украинской команды Romerik отметил, что неважно, провалится ли в итоге его национальная команда, потому что главное — Россия вылетела с соревнований раньше.

Видел где-то такую фразу: «Сейчас нам важно во всех видах соревнований и во всех сферах жизни, чтобы мы были выше Рашки. Даже если мы проиграем с треском, но при этом Россия провалится больше, то это уже наша победа!» Где-то оно так и есть. Ну, не пройдем мы, значит, мы были хуже. Но главное — Россия вылетела первая, — написал под материалом он.

Пользователь Барселиниус заметил, что все мячи, которые не залетели в украинские ворота, попали в российские.

Шева [Андрей Шевченко] везунчик. Из группы выходим однозначно, как я и писал. Ещё поборемся, — доволен болельщик.

Для фаната сине-жёлтых с ником Матч Футболович это была единственная приятная новость за весь вечер.

С детства за Данию! Ну хоть одна приятная новость за вечер!!! Разнос лаптеногих рабов, — подписал комментарий пользователь.

Ещё один пользователь Меххххх даже пошутил довольно неплохо.

Учись, Шева, и вся сборная звёзд и подающих надежды, как надо играть. Бежать, идти до конца, а не сбрасывать скорости и раскисать после пропущенного, никакого удержания счета, биться по всему полю и все 90 минут. Уважение тебе, сборная Дании!!! Белая зависть вам, болельщики этой по-настоящему футбольной страны, — пошутил другой болельщик.

А вот на Sport.ua «лайтовых» болельщиков оказалось меньше. Под материалом «Одной победы хватило» было достаточное количество негативных комментариев. Собрали самые безобидные.

Robert Monroe написал: «За что можно уважать Россию — так это за стабильность. Красиво на дно пошли и скрасили печальный вечер».

Другой пользователь balabolchenko_lompachenko и вовсе привёл цитату: «Всего хорошего, русские идут домой».

А вот ManUtd приписал Газпром.

Ожидаю, что «Газпром» занесёт денег, и УЕФА добавит в регламент новое правило: если соперники забивают Рашке больше 3-х голов, то считать это актом неприкрытой оголтелой русофобии и дисквалифицировать соперника, — написал пользователь.

Под материалом с комментарием Станислава Черчесова после матча болельщики поблагодарили наставника российской сборной.

Примите и от меня благодарности за игру, товарищи футболисты сборной России. После невнятной игры сборной Украины от игры россиян получил море удовольствия, матч был прекрасен, — написал RomarioUA.

Другой болельщик удивился, что специалиста могут оставить до Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Опция продления в контракте Черчесова сработает, если Россия выйдет в плей-офф на ЧМ-2022. Прикиньте, его не увольняют, а еще продлить могут после ЧМ. Он, как Путин, только Черчесов, — написал Ardas.

Другие просто посмеялись, что «план выдерживался». «Хороший был план», «План отличный, так держать», «Продолжайте выдерживать план», — смеялись пользователи.

Football.ua напомнил, что Дания одержала свою самую крупную победу на Евро за 37 лет.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из пользователей связал футбол и историческую составляющую.

В 1984 году Дания уничтожила сборную Югославии со счетом 5:0. Через 7 лет этого государства не стало, — написал Evgin.

Под его комментарием появились ещё несколько. Один из которых ожидает исчезновения России.

Через 7 лет ждём исчезновение России, получается, — ответил ему Nicholas Flash.

Под другим материалом с обзором матча Nemesar упрекнул российских болельщиков, которые радовались поражению Украины от Австрии (0:1).

Кацапы даже не успели как следует за нас «порадоваться», как тут же огребли. Да хотели бы победить-победили! — написал он.

А Перспективный юнiор отметил, что «Россия не изменяет своим традициям».

Приятно, конечно. Но все равно не сильно отбеливает нас тот факт, что кацапы ещё хуже играют, — добавил он.

И, наконец, под материалом «Дания разгромом оставила Россию за пределами Евро-2020» многие признались, что «это было жёстко, но приятно».

Пользователь Sviatozar отметил, что Львов затопило пивом. А болельщик Артур сообщил, что «Дания русофобию затеяла».

Некоторые болельщики даже вспомнили фильм «Брат 2».

Водочки им налейте, они домой едут — написал пользователь с ником Дмитрий.

Но нашлись и те, кто поддержал россиян.

Смотрел Австрия-Украина по телеканалу Россия-1. Их комментатор болел за наших, почти как за своих, — написал болельщик с ником Этот пользователь уже занят.

Его поддержал другой болельщик с именем Какой-то noname.

Проблема упоротых в том, что они не в состоянии разделить государство Россия от простого российского народа, который в большей своей массе положительно относится к украинцам, — добавил болельщик.

Не остался в стороне и болельщик Марк.

Братский народ поддержал. Опять унижены, кто сильнее Россия или Украина? Две каловые-команды, — утверждает пользователь.

Поражение и вылет России в целом немного облегчил ожидание сборной Украины относительно своего будущего.