Как Денис Глушаков оказался никому не нужен

Бедный Денис Глушаков уже месяц скитается по московским клубам в поисках пристанища. Кому только он не предлагал свои услуги с того момента, как покинул «Ахмат» в качестве сводного агента. Да только всё тщетно — никто не обращает на него внимание. Сегодня, 1 сентября, стало известно, что варианты с подмосковными «Химками» и московским «Локомотивом», освещавшиеся в СМИ, тоже сорвались. NEWS.ru вспоминает все клубы, с которыми в последнее время связывали футболиста, и пытается понять, где в итоге окажется полузащитник.

Месяц назад Денис Глушаков официально попрощался с «Ахматом», с командой, в ряды которой он вступил летом 2019 года. Стоит отметить, что у него была возможность продолжить сотрудничество с грозненским клубом. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявлял, что с Денисом был подписан контракт по схеме 1+1, и если бы футболист не захотел присоединиться к одной из московских команд, то он мог спокойно ещё год играть в «Ахмате». Но Денис решил уйти, объяснив свой поступок следующим образом:

Есть силы и желание решать серьёзные задачи в футболе, никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймёт, — написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Правда, поговаривают, что было ещё одно обстоятельство, которое тянуло его в Москву. По данным источников, бывшего футболиста «Спартака» связывают романтические отношения с полузащитником сборной России и московского ЦСКА Ксенией Коваленко.

Panoramic/Global Look Press

«Динамо» и «Спартак»

Как только Денис покинул ряды «Ахмата», РБК сообщил о том, что футболист предложил свои услуги «Динамо» и «Спартаку». Более того, это был период, когда шли активные разговоры о том, что в «Химки» готовят переправить десант из «красно-белых» игроков. Источники, знакомые с ситуацией, заявляли о том, что Глушаков был не против оказаться в числе арендуемых футболистов.

Впрочем, вариант с «Динамо» достаточно быстро сошёл на нет. Новиков и Ко отдали предпочтение полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину. А если говорить о «Спартаке», то разговоры о возможном трансфере в стан «красно-белых» в большей степени подогревал сам футболист, заявляя, что у него нет конфликтов ни с владельцем этого клуба Леонидом Федуном, ни с фанатами команды. Такой настрой Глушакова объясним: ещё уходя из «Спартака», он говорил о том, что когда-то мечтает вернуться обратно.

Он даже сделал первый шаг на пути к своей мечте. Портал Mash сообщал, что полузащитник отправил запрос в клуб на контракт с зарплатой €1,5 млн в год, но источник в «Спартаке» эту информацию опроверг. В руководстве же клуба вообще избегают всех разговоров о Глушакове. Да и в целом судя по тому, как развиваются сейчас события в команде («Спартак» располагается на первой строчке в таблице РПЛ по итогам шести туров), вряд ли кто-то вообще вспоминает о бывшем футболисте.

«Химки» и «Локомотив»

А вот «Химки», о которых мы ранее упоминали, действительно проявляли интерес к некогда полузащитнику сборной России. В середине августа «РБ-Спорт» сообщил, что подмосковный клуб предложил Глушакову годичный контракт. Казалось бы, вот оно, удачное разрешение ситуации для всех — клуб заинтересован в футболисте, у игрока будет гарантированное место в составе, и он сможет осуществить полноценный переезд в Москву или Подмосковье (как он изначально и хотел), но трансфер в итоге сорвался. Виной всему стал денежный вопрос. Глушакова не устроили условия «Химок». О том, что ситуация может развернуться таким образом, ранее предупреждал агент Алексей Сафонов.

Денис мне говорил, что готов подписать соглашение со "Спартаком" и уйти в аренду в "Химки". Прийти в Подмосковье и играть за десятку грина он не готов. Учитывая семью, дочек, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать, — заявил Сафонов Metaratings.

После известия о несостоявшемся переходе в «Химки» на передний план вышел новый игрок. Metaratings сообщил о заинтересованности со стороны «Локомотива». Вообще, учитывая последние события, в какой-то момент казалось, что эти разговоры могут перерасти в нечто большее.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Дело в том, что «Локомотив» не так давно лишился одного из ключевых футболистов. В матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» Дмитрий Баринов получил разрыв крестообразной связки. Игрока уже прооперировали, и теперь ему предстоит длительный период восстановления — приблизительно полгода. Конечно в составе «железнодорожников» есть такие футболисты, как Станислав Магкеев и Даниил Куликов, которые могли бы временно заменить Баринова, но всё равно в какой-то момент возникло ощущение, что руководство может сделать ставку на более опытного игрока на этой позиции. И таковым как раз мог бы стать Глушаков. Но не только своим опытом спортсмен мог привлечь внимание «Локомотива». Денис выдал неплохой сезон в «Ахмате», особенно его концовку: забил три гола и сделал два ассиста в девяти играх после возобновления чемпионата. В какой-то степени грозненский клуб сохранил прописку в РПЛ благодаря Глушакову. Одним словом, с игровой точки зрения Денис мог бы стать хорошим усилением для «Локомотива». Но не стал. Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым. Видимо, «железнодорожники», которые и без того утопают в скандалах и проблемах, не стали усугублять положение дел, возвращая спартаковского перебежчика.

Если верить источникам, то ситуация для Глушакова пока складывается не лучшим образом. Правда, сам футболист не унывает и призывает не доверять всему, что пишут.

Читаю и улыбаюсь! Пора бы уже привыкнуть, но всё равно каждый раз как в первый класс. Не читайте советских газет, как говорят классики, — написал футболист на своей странице в Instagram.

Ну раз Глушаков просит не читать, то не будем. А вдруг действительно Денис припас для нас какой-то сюрприз. Впрочем, у футболиста ещё есть время, чтобы определиться со своим будущим.