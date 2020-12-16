Кафельников заявил, что «Спартак» должен избавиться от Федуна

https://static.news.ru/photo/439e0b94-4056-11eb-bc21-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кафельников Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско не будет продлевать свой контракт. Так, соглашение наставника истекает летом 2021 года.

Тедеско в «Спартаке» не ценили. Он выжимал максимум из возможностей, которые ему были предоставлены, это факт. Выше головы с таким подбором игроков и его уровнем не прыгнешь, — отметил Кафельников, слова которого приводит Sport24.

Теннисист также добавил, что ничуть не удивлён решением Тедеско. По всей видимости, наставник осознал, что его время и его профессиональные качества совсем не нужны клубу.

В заключение беседы Кафельников заявил, что «Спартаку» пора «избавиться» от владельца клуба Леонида Федуна. По мнению теннисиста, именно Федун является «раковой опухолью» на теле команды. До той поры, пока не появится новый владелец клуба, говорить о каких-либо успехах команды просто бессмысленно, заключил Кафельников.

О решении Доменико Тедеско стало известно 16 декабря после матча «Спартака» с «Зенитом». Так, москвичи проиграли петербуржцам со счётом 3:1.

По словам Тедеско, в настоящее время наблюдается сложная ситуация в Германии. К сожалению, с момента подписания контракта обстоятельства кардинально изменились. Наставник пояснил, что сейчас он хочет быть ближе к своей семье.

Ранее NEWS.ru писал, что директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался после заявления главного тренера команды Доменико Тедеско об отказе продлевать контракт.