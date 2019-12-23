https://static.news.ru/photo/2a9c70cc-2644-11ea-ae19-fa163e074e61_660.jpg Фото: akhmatgrozny/vk.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что болельщики футбольного клуба «Ахмат» не умеют поддерживать свою команду, поэтому Кадырову неприятно ходить на матчи.

Не посещаю домашние матчи футбольного клуба «Ахмат», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают, — сказал Кадыров журналистам на пресс-конференции.

Ранее Кадыров заявил об уверенности в своей победе в бою против Александра Емельяненко, писал NEWS.ru. Александр Емельяненко, со своей стороны, ответил на вызов чеченского лидера. Боец разместил репост записи с обращением регионального руководителя в Instagram. Он также подчеркнул, что флешмоб «вызови Емельяненко на бой» добрался и до Кадырова.