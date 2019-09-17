https://static.news.ru/photo/dcbeac5a-d952-11e9-a9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, вышедшие на свободу, ещё принесут пользу российскому футболу. Он считает, что они уже ответили за содеянное.

Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что для этого футболистам придётся потрудиться, и выразил уверенность, что им это под силу. Кадыров также одобрил решение футбольного клуба «Зенит» продлить контракт с Кокориным до конца сезона.

Как писал News.ru, Мамаев и Кокорин покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению 17 сентября. Они отбывали наказание в колонии Белгородской области за участие в потасовках 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.