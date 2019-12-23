https://static.news.ru/photo/4329008c-2645-11ea-a424-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что именно он разглядел талант в защитнике футбольного клуба «Ахмат» Ризване Уциеве.

Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привёл в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду, — сказал Кадыров журналистам на пресс-конференции.

Кадыров отметил, что футболист полностью оправдал его ожидания. При этом он раскритиковал Адлана Кацаева и Заура Садаева, заявив, что они ничего не делают, кроме того, что ругаются с тренерами.

Ранее Кадыров заявил, что болельщики футбольного клуба «Ахмат» не умеют поддерживать свою команду, поэтому Кадырову неприятно ходить на матчи, писал NEWS.ru.