Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что именно он разглядел талант в защитнике футбольного клуба «Ахмат» Ризване Уциеве.
Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привёл в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду, — сказал Кадыров журналистам на пресс-конференции.
Кадыров отметил, что футболист полностью оправдал его ожидания. При этом он раскритиковал Адлана Кацаева и Заура Садаева, заявив, что они ничего не делают, кроме того, что ругаются с тренерами.
Ранее Кадыров заявил, что болельщики футбольного клуба «Ахмат» не умеют поддерживать свою команду, поэтому Кадырову неприятно ходить на матчи, писал NEWS.ru.
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