Промес, Кокорин, Стрельцов, Рональдиньо: футболисты, отсидевшие за решеткой Подборка фотографий известных футболистов, в чьей судьбе было тюремное заключение

Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de

Рональдиньо. Легендарный футболист провел несколько месяцев в парагвайской тюрьме. Его поместили туда за использование поддельных документов при пересечении границы.

В понедельник, 19 июня, стало известно, что суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. С футболиста сняли обвинения в покушении на убийство, усмотрев в действиях Промеса попытки нанести тяжкие телесные повреждения.

Суд также упрекнул игрока в том, что Промес, находящийся в России, не пришел оправдываться и не выразил сожалений. Если бы футболист поступил именно так, и дал отчет о своих действиях, приговор был бы на шесть месяцев меньше, отметили в судебной инстанции.

Промес — далеко не первый известный в России и в мире футболист, имеющий судимость. Проблемы с законом были в том числе и у звезд мировой величины, таких как Марадона, Джордж Бест и Рональдиньо. Самые известные футболисты, в чьей жизни было тюремное заключение — в фотогалерее NEWS.ru.

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