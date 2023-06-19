В понедельник, 19 июня, стало известно, что суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. С футболиста сняли обвинения в покушении на убийство, усмотрев в действиях Промеса попытки нанести тяжкие телесные повреждения.

Суд также упрекнул игрока в том, что Промес, находящийся в России, не пришел оправдываться и не выразил сожалений. Если бы футболист поступил именно так, и дал отчет о своих действиях, приговор был бы на шесть месяцев меньше, отметили в судебной инстанции.

Промес — далеко не первый известный в России и в мире футболист, имеющий судимость. Проблемы с законом были в том числе и у звезд мировой величины, таких как Марадона, Джордж Бест и Рональдиньо. Самые известные футболисты, в чьей жизни было тюремное заключение — в фотогалерее NEWS.ru.

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Фото: Виктор Шандрин/ТАСС

Эдуард Стрельцов. Один из лучших футболистов в истории СССР. В 1958 году был обвинен в изнасиловании и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Павел Мамаев. Вместе с Александром Кокориным отбывал наказание в Белгородской колонии за хулиганство и нанесение побоев.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Павел Мамаев. Вместе с Александром Кокориным отбывал наказание в Белгородской колонии за хулиганство и нанесение побоев.

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Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Александр Кокорин. Провел в заключении около года за хулиганство и нанесение побоев чиновнику Денису Паку.

Юрий Севидов. Советский футболист, в 1965-1969 годах отбывал наказание за то, что сбил человека на автомобиле, после чего тот скончался в больнице.

Фото: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ /«СЭ»

Юрий Севидов. Советский футболист, в 1965-1969 годах отбывал наказание за то, что сбил человека на автомобиле, после чего тот скончался в больнице.

Квинси Промес. Приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Квинси Промес. Приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Джорж Бест. Один из лучших футболистов в истории Великобритании. В 1984 году провел три месяца за решеткой за вождение в нетрезвом виде и нападение на полицейского.

Фото: Peters, Hans / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons

Джорж Бест. Один из лучших футболистов в истории Великобритании. В 1984 году провел три месяца за решеткой за вождение в нетрезвом виде и нападение на полицейского.

Тони Адамс. Легенда английского футбола. В 1990 году 24-летний Адамс в пьяном виде врезался на автомобиле в стену. Ему был вынесен приговор: четыре месяца тюрьмы.

Фото: Mark Leech/Offside Sports Photography

Тони Адамс. Легенда английского футбола. В 1990 году 24-летний Адамс в пьяном виде врезался на автомобиле в стену. Ему был вынесен приговор: четыре месяца тюрьмы.

Эрик Кантона. Выступая за «Манчестер Юнайтед» ногой в прыжке ударил болельщика «Кристал Пэлас». Полиция приговорила Кантона к двухнедельному заключению и 120 часам исправительных работ.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Эрик Кантона. Выступая за «Манчестер Юнайтед» ногой в прыжке ударил болельщика «Кристал Пэлас». Полиция приговорила Кантона к двухнедельному заключению и 120 часам исправительных работ.

Адам Джонсон. Английский футболист провел в тюрьме три года по обвинению в педофилии. Он в своей машине склонил к сексуальным действиям собственную фанатку. Ей оказалось 15 лет.

Фото: imago sportfotodienst, via www.i/www.imago-images.de/Global Look Press

Адам Джонсон. Английский футболист провел в тюрьме три года по обвинению в педофилии. Он в своей машине склонил к сексуальным действиям собственную фанатку. Ей оказалось 15 лет.