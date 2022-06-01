Издевавшемуся над котом футболисту вынесли приговор Футболисту Курту Зума запретили заводить кошек в ближайшие пять лет

Курт Зума / Фото Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитнику «Вест Хэма» Курту Зума вынесли приговор за избиение своей кошки бенгальской породы. Как сообщает Sky Sports, футболиста приговорили к 12 месяцам общественных работ, а также запретили заводить кошек в ближайшие пять лет.

Зума признал свою вину в нарушении закона о защите животных на слушании в суде Темзы. Также со своей стороны «Вест Хэм», за который выступает Зума, оштрафовал футболиста на €280 тыс.

В начале февраля брат спортсмена Йоан в социальной сети Snapchat выложил видео, на котором французский защитник ударил своего кота ногой по морде. Согласно информации газеты The Sun, агрессивное поведение Зума было вызвано тем, что кошка разбила вазу и уронила светильник с кухонного шкафа. Позже футболист выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свою несдержанность.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании своей подруги Харриет Робсон, а также в причинении телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей.