Избитый Широковым судья прокомментировал приговор футболисту

https://static.news.ru/photo/ad86a67c-46cf-11eb-ae38-fa163e074e61_660.jpg Никита Данченков Фото: dante_71/instagram.com

Судья Никита Данченков прокомментировал приговор бывшему футболисту сборной России Роману Шировоку по делу об избиении арбитра во время матча непрофессиональных команд.

Данченков признался, что расстроен решением суда. По словам арбитра, он до сих пор не принял извинений от футболиста.

Подобные заявления из его уст — сарказм, — цитирует «Чемпионат.com» Данченкова.

Ранее стало известно, что мировой судья Сокольнического района Москвы приговорил бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова к 100 часам обязательных работ по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Спортсмен также будет обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей по гражданскому иску.

Инцидент произошёл 10 августа во время футбольного матча любительских команд на стадионе академии «Спартака». Широков напал на арбитра, который показал ему красную карточку за оскорбления. Матч проходил в рамках непрофессионального турнира «Российская Меди-Лига», Роман Широков играл за команду телеканала «Матч ТВ».

Позже футболист извинился за избиение судьи на своей странице в Instagram. Широков заявлял, что между ним и арбитром Никитой Данченковым произошёл конфликт и последний якобы спровоцировал футболиста. Арбитр со своей стороны утверждал, что Широкова задели его профессиональные замечания по игре и никаких оскорблений с его стороны не было, сообщал NEWS.ru.