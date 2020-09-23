Избитый Широковым рефери подал заявление о покушении на убийство

https://static.news.ru/photo/3c5439be-fe50-11ea-b51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dante_71_

Футбольный арбитр Никита Данченков подал в Следственный комитет РФ заявление о покушении на убийство против бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Как рассказал порталу Championat.com адвокат Данченкова Александр Островский, документ направили в электронную приёмную СК утром 24 сентября. Юрист отказался оценивать шансы принятия заявления в производство.

Наше дело просить, а решение остаётся за Следственным комитетом, — отметил Островский.

Адвокат добавил, что у него есть некие «новые идеи», о которых пока рано говорить.

10 августа во время любительского футбольного турнира Данченков удалил Широкова с поля за нарушение. Бывший игрок национальной сборной начал угрожать арбитру, а затем избил его. Пострадавшего госпитализировали, медики наложили ему на лицо несколько швов. В отношении Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

Как писал NEWS.ru, адвокат Данченкова заявил, что его клиент готов рассмотреть вопрос примирения с Широковым, если спортсмен выполнит ряд условий. Островский упомянул, что Широков уже извинился перед судьёй в Сети, однако сделал он это с оговорками, без которых было бы лучше обойтись.