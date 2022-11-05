«Из меня сделали клоуна»: как Олег Блохин ходил в политику и тренировал Легендарный игрок, празднующий 70-летие, известен не только кучей титулов, рекордов и индивидуальных призов

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Олег Блохин

5 ноября великий советский футболист Олег Блохин отмечает 70-летие. О завоеванном «Золотом мяче», установленных рекордах и куче титулов игрока помнят все, однако детали биографии украинца после ухода из спорта многими подзабыты. Рассказываем подробнее о карьере Блохина в политике, а также об успехах и неудачах на тренерском поприще.

Галопом по мандатам

Политическая карьера Блохина началась в 1998 году. Экс-игрок стал членом социал-демократической фракции «Всеукраинское объединение Громада», которой рулил Петр Лазаренко, занимавший на тот момент пост премьер-министра страны. В 1999-м у высокопоставленного чиновника начались проблемы с законом, а Блохин ушел во фракцию «Батькивщина», которую только-только создала Юлия Тимошенко.

Однако роман с одиозным украинским политическим деятелем длился всего два года. Сейчас это себе невозможно представить, но аж до 2015-го на Украине абсолютно легально существовала Коммунистическая партия, в которую в начале нулевых и вступил экс-футболист. Именно оттуда Блохин в 2002-м попал в Верховную раду, одержав победу на выборах. Тогда не все понимали, зачем суперзвезде мирового футбола все это нужно, но он пояснил.

Если в двух словах, главная причина — интерес к жизни, в которой нужно попробовать все. К тому же в Верховной раде я занимаюсь близким мне делом: работаю в комитете по делам молодежной политики, спорта и туризма. Так что за интересы спорта, в частности футбола, есть кому постоять, — отмечал Блохин.

Однако под красным флагом спортсмен ходил совсем недолго. Уже через несколько месяцев после избрания в Верховную раду Блохин перешел в Социал-демократическую партию Украины (СДПУ), в руководстве которой на тот момент находился небезызвестный Виктор Медведчук. Тогда же футболист вошел в вышеупомянутый комитет.

Накануне очередных выборов в Верховную раду в 2005 году на базе СДПУ был создан оппозиционный блок «Не так!», по спискам которого Блохин пытался попасть в новый созыв. Однако на выборах блок провалился, набрав чуть больше 1 процента голосов, что не позволило преодолеть проходной барьер. На этом политическая карьера Блохина, по сути, и закончилась.

Конфликт интересов

Когда он был народным депутатом, жизнь Блохина не была безоблачной. Его постоянно прессовали политические конкуренты, которые хотели выкинуть его из Рады. «Доброжелатели настаивали на том, что депутатский мандат несовместим с постом главного тренера национальной сборной Украины по футболу, а право совмещать должности Блохин отстаивал в Апелляционном суде Киева. Тот встал на сторону игрока.

Это произошло незадолго до оформления исторического выхода сборной Украины в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. В Верховной раде на грандиозный успех никак не отреагировали, зато Блохин получил поздравительную телеграмму от российской Госдумы. Сейчас в это просто невозможно поверить!

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Олег Блохин

Я думаю, что в политику больше не вернусь, по крайней мере в ближайшее время. Наблюдая за нынешним парламентом, я просто смеюсь. Я уже был в политике — и из меня сделали клоуна, — рассуждал Блохин в декабре 2006-го.

Футболист сдержал обещание и с тех пор максимально дистанцировался от политики. Исключением стали несколько выступлений после 24 февраля. Блохин, в частности, осудил решение российских властей о начале СВО и заявил о том, что России как страны для него больше не существует.

Тренерская карьера

Главные успехи на тренерском поприще у Блохина связаны со сборной Украины. Он не только впервые вывел национальную команду в финальную часть мундиаля, но и дошел с ней до 1/4 финала, уступив там будущим чемпионам мира итальянцам.

На клубном уровне больших побед у Блохина-тренера нет. Он выигрывал Кубок и Суперкубок Греции с «Олимпиакосом», брал медали чемпионата страны с этой командой и АЕК, но так и не выиграл ни одного национального первенства.

Сделать этого ему не удалось даже с родным киевским «Динамо», которое Блохин возглавлял с 2012 по 2014 год. Клуб под его руководством взял бронзу, пропустив вперед не только донецкий «Шахтер», но и харьковский «Металлист». Кроме того, специалист не смог наладить отношения с лидерами команды, особенно с Артемом Милевским, который в итоге покинул клуб и разгромил тренера в СМИ.

Нынешний тренер кроме того, что пьет кофе и курит сигареты на лавочке, больше ничего не делает для команды. Этому доказательство нынешнее «Динамо». Блохин великий человек, но никто не давал ему права говорить обо мне. Он любит говорить «я», «я» , но в клубах, в которых он работал, он всех утопил, — заявил Милевский.

После ухода из «Динамо» Блохин больше не возглавлял ни один клуб, а российские болельщики помнят специалиста по работе с крепким тогда и покойным ныне ФК «Москва». Однако клуб при Блохине в чемпионате России — 2008 финишировал лишь на девятом месте.