https://static.news.ru/photo/8681a922-df9d-11e9-949b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный клуб «Томь» разгромил «Тамбов» в матче 1/16 финала Кубка России со счётом 4:0. Таким образом, «Тамбов» стал вторым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который вылетел с турнира на этой стадии.

Счёт встречи открыл нападающий Ислам Тлупов на 28-й минуте, на 36-й отрыв увеличил полузащитник Денис Талалай (2:0). Дмитрий Сасин, забив на 63-й минуте, сделал счёт 3:0. Окончательную точку в матче поставил Максим Казанков, забив с пенальти (4:0).

После 14 туров в ФНЛ «Томь» имеет в своём активе 20 очков и с разницей голов 15:11 занимает восьмую строчку в таблице. «Тамбов» с восемью очками занимает последнее место в таблице. В 10 встречах премьер-лиги этот клуб забил девять голов, пропустив при этом 15 мячей.

Ранее «Динамо» уступило в матче 1/16 финала Кубка России команде ФНЛ «Луч-Энергия» из Владивостока со счётом 0:1, писал News.ru.